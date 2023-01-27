Динара Алимбекова-Смольская выиграла серебро Кубка Содружества по биатлону

Новости Беларуси. Динара Алимбекова-Смольская выиграла серебряную медаль на пятом этапе Кубка Содружества по биатлону – турнир проходит в Раубичах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В пятницу, 27 января, девушки соревновались в спринте. Лидер нашей дружины имела довольно поздний стартовый номер. А потому бежать было тяжелее, нежели остальным конкуренткам. В итоге на огневых рубежах белоруска отработала быстро и чисто. А вот ногами была не так хороша, как россиянка Ирина Казакевич. У Алимбековой-Смольской – серебро.

Динара Алимбекова-Смольская, серебряный призер 5-го этапа Кубка Содружества по биатлону (спринт):

Я результатом довольна, все-таки второе место, серебро. Порадовала своих болельщиков, свою семью, себя, что хорошо справилась на огневом рубеже. Где-то есть недовольство работой по дистанции, но понимаю, что не все сразу может быть идеально и соперницы тоже готовы неплохо.

Динара продолжает удерживать лидерство в общем зачете. В субботу в Раубичах состоятся гонки преследования. На воскресенье запланированы масс-старты.