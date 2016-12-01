Евровидение-2017. За право представить Беларусь будут бороться 13 исполнителей

Новости Беларуси. За путевку на международный песенный конкурс «Евровидение» в финале белорусского отборочного тура будут бороться 13 исполнителей. В этом году свои заявки на участие в белорусском отборе подали 67 артистов.

Представителя Беларуси выберут не позднее 25 января.

Победителя по схеме «50» на «50» определят зрители и профессиональное жюри.

Финалисты национального отбора на «Евровидение 2017»:

1. Александра Ткач

2. KATTIE (Екатерина Рудницкая)

3. Владислав Курасов

4. Группа NAVI

5. Анжелика Пушнова

6. ISAAK NIGHTINGALE (Вадим Капустин)

7. Анастасия Шеверенко

8. Июль (Юлия Коренюк)

9. NUTEKI

10. NAPOLI

11. LERMONT x JULIC

12. Группа PROвокация

13. Никита Ходас

Напомним, «Евровидение-2017» пройдет в Украине.

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