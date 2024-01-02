Госавтоинспекция вывела дополнительные наряды ДПС

Новогодние выходные подходят к завершению, и активность на дорогах вновь увеличивается. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что в интенсивном транспортном потоке следует выбирать наиболее безопасную скорость и дистанцию, а также учитывать погодные условия и состояние проезжей части. Автолюбителям стоит отказаться от необдуманных маневров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Банадык, официальный представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:

Напоминаем, что участие в дорожном движении в состоянии опьянения недопустимо. В свою очередь сотрудники ГАИ проконтролируют соблюдение водителями и пешеходами правил дорожного движения, для чего на дорогу выведены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы.