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Госавтоинспекция вывела дополнительные наряды ДПС

02 января 2024 08:09
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Новогодние выходные подходят к завершению, и активность на дорогах вновь увеличивается. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что в интенсивном транспортном потоке следует выбирать наиболее безопасную скорость и дистанцию, а также учитывать погодные условия и состояние проезжей части. Автолюбителям стоит отказаться от необдуманных маневров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госавтоинспекция вывела дополнительные наряды ДПС-1

Анна Банадык, официальный представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:
Напоминаем, что участие в дорожном движении в состоянии опьянения недопустимо. В свою очередь сотрудники ГАИ проконтролируют соблюдение водителями и пешеходами правил дорожного движения, для чего на дорогу выведены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы.

Госавтоинспекция вывела дополнительные наряды ДПС-4

В ближайшие дни во многих регионах страны существенно похолодает, сообщают синоптики. Кроме того, прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, что может вызвать осложнение дорожной ситуации. Осторожность и внимательность всех участников дорожного движения позволят избежать ДТП.

# ГАИ # общество # Анна Банадык

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