Самой старой женщине в мире исполнилось 117 лет

Во вторник, 29 ноября, жительница живописного итальянского городка Палланца Эмма Морано отпраздновала свой день рождения, как и многие другие люди: задула свечи на торте, получила подарки и наслаждалась поздравлениями гостей. Но вот только исполнилось ей 117 лет, а день рождения самого старого человека на Земле, да еще единственного, чей год рождения начинается с цифр «1» и «8» – это уже не просто семейный праздник.

Поздравления в адрес старожила на государственных телеканалах звучали с самого утра, не отставали от них и газеты. «В этот знаменательный день» маленькая двухкомнатная квартирка именинницы оказалась битком набитой журналистами, фотографами и родственниками.

Поздравительные письма пришли от учеников начальных классов, городских властей и президента Италии Серджо Маттареллы.

Последний пожелал синьоре Эмме «счастья и доброго здоровья» от лица всех жителей Италии.

«Она очень, очень счастлива», – подтверждает племянница, чья мать, сестра виновницы торжества, скончалась в возрасте 102 лет.

Секрет ее долгожительства

Ранее синьора Эмма признавалась СМИ, что секрет ее долгожительства – в трех сырых яйцах в день и женской независимости.

Выпивать яйца старожилу прописали, когда она была еще подростком и страдала от анемии. Таким образом, всего за свою жизнь итальянка выпила около 100 000 яиц.

В 1938 году у синьоры Эммы умер маленький сын, и она развелась со своим мужем. Больше после этого женщина замуж не выходила – что и считает одним из залогов своего долгожительства. Примечательно, что в Италии разводы были официально разрешены только в 1970 году. По словам долгожительницы, после развода недостатка в ухажерах у нее не было, но личная независимость для нее всегда была дороже новых отношений. «Я не хотела, чтобы мной еще кто-то руководил в семье», – заявила итальянка.

Не так давно синьора Эмма исключила из своей диеты мясо, поскольку, по словам племянницы, «взяла себе в голову, что от мяса у нее может развиться опухоль».

Кроме того, сейчас в скромном меню итальянки уже только два яйца в день, бананы и традиционные бисквитные «пальчики». Уже несколько лет долгожительница не выходит из своей квартиры, где за ней ухаживает племянница и два социальных работника.

Еще один секрет

Вот уже 20 лет, как врач Карло Бава наблюдает за здоровьем синьоры Эммы. По словам доктора, несмотря на внушительный возраст, у женщины отменное здоровье и великолепная память.

По мнению синьора Бавы, причиной тому не сколько диета итальянки, сколько забота о ней ее близких.

«Весь секрет в том, чтобы с возрастом вас продолжали любить, а не игнорировали в семье. Конечно, хорошо жить со всеми удобствами в окружении заботливых людей, но даже самый лучший уход незнакомцев не заменит любви ваших близких.

Вот и весь секрет», – заключил доктор.

Во вторник синьора Морано была в прекрасной форме. Она задула свечи, элегантно позировала для бесконечных фотографий и приняла несметное количество поцелуев в щечку.

«И вдруг она сказала: «Эй, тут есть, что ли, нечего?» – и принялась кушать», – рассказал доктор Бава, который присутствовал на торжестве.

А потом она легла подремать.

(Элизабетта Поволедо, Рим, для «Нью-Йорк Таймс»)