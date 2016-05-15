«Евровидение-2016»: как конкурс едва не переехал в Австралию и почему оставил после себя много вопросов

Новости Швеции. «Евровидение» в 2016 году выиграла Украина. Второе место заняла Австралия, на третьем – Россия. Интрига конкурса накалилась во время голосования, когда неожиданно стало ясно, что конкурсная битва идет по большому счету между российским и украинским исполнителями. И странами – кто за кого голосует. В сети комментарии о политической подоплеке такой драматургии обошли даже традиционное обсуждение слухов о возможной нетрадиционной сексуальной ориентации большинства участников шоу.

Еще на сцене в Стокгольме вне конкурса выступил Джастин Тимберлейк. Кто-то ехидно заметил: после такого может показаться, что все остальные участники были всего лишь на разогреве у американской поп-звезды. Действительно, многих победителей «Евровидения» и не вспомнить через год. А вот Тимберлейк – настоящая американская звезда мирового уровня.

«Объединяйтесь!» – девиз «Евровидения-2016». Под куполом этого глобуса 43 страны и не один континент. Второй год вместе с Евразией на конкурсе Австралия.

Дами Ли, представительница Австралии на международном конкурсе песни «Евровидение-2016»:

Я так рада быть частью этого конкурса. Если я одержу победу, это будет уже не просто Евро-, а Всемирное видение? В любом случае постараюсь выступить как можно лучше.

Конкурс растет. И в 2016 году конкуренция как никогда сильна. На этот раз среди участников не было фриков. Зато много мощных голосов и блестящих номеров.

Самра, представительница Азербайджана на международном конкурсе песни «Евровидение-2016»:

«Евровидение» – моя исполнившаяся мечта. И я так счастлива быть здесь.

Пока огромный одуванчик – символ «Евровидения» – отсчитывал часы до финала, Стокгольм продолжал жить праздником.

Туристка:

Стокгольм – очень красивая столица, они много сделали для туристов. Поэтому я ставлю «лайк» Стокгольму.

Пели даже светофоры.

«Добро пожаловать в Стокгольм!» С тех пор, как «ABBA» впервые принесла победу Швеции на «Евровидении», эти слова только здесь, в шведской столице, звучали трижды. А всего шведы становились победителями рекордное количество раз – всего шесть в истории конкурса.

Потому здесь настоящий культ «Евровидения». А музыкальная индустрия работает даже на экспорт. Шведские авторы написали 28 песен для участников из разных стран за годы «Евровидения». А музей «ABBA» – место паломничества меломанов. Здесь можно самому попробовать записать музыкальную пластинку и даже спеть вместе с легендарным квартетом, точнее, с их копией-голограммой.

Со шведами спелся и IVAN. На бэквокале у белорусского конкурсанта были шведские музыканты. В продюсерах – Виктор Дробыш. Сильный голос, красивое шоу, много разговоров вокруг. Казалось бы, все составляющие успеха. На удивление всем, в музыкальной лотерее белорусу не повезло вытянуть счастливый билет в финал. Но для имиджа Беларуси IVAN сделал многое. Нашего участника знали все.

IVAN, представитель Беларуси на международном конкурсе песни «Евровидение-2016»:

Приятно, когда подходили профессионалы своего дела, уделяли частичку своего внимания, говорили, как круто сделано, какой классный номер, и благодарили Беларусь за участие и за то, что внесли какие-то новые штуки. Это действительно очень приятно.

Не изюминку, а перчинку к номеру IVAN добавил Монс. Победитель прошлого «Евровидения» в 2016 году в роли ведущего.

Монс Сельмерлев, победитель международного конкурса песни «Евровидение-2015» (Швеция):

Это было отличное представление, у IVAN классный номер. Поэтому мы хотели специально что-то приготовить сразу после. Меня спросили, не против ли я быть обнаженным с игрушечным волком. Я сказал да. Я немного нервничал, но это было на самом деле весело.

Этот конкурс призван строить мосты между странами и создавать всем равные условия. Конечно, отношения между странами влияют на голосование, это факт. Но в итоге, я верю, что все решает лучшая песня.

Стать лучшим пророчили Сергею Лазареву. Сам же певец все дни был объектом охоты журналистов.

Сергей Лазарев, представитель России на международном конкурсе песни «Евровидение-2016»:

Прекрасно чувствую себя, бегу внутрь, потому что резко похолодало в Стокгольме, солнышко светило две недели, но ничего, самая жара будет там, в «Глобен-Арене».

В последний день над Стокгольмом и правда сгустились тучки, но настроение участников не помрачнело.

Михал Шпак, представитель Польши на международном конкурсе песни «Евровидение-2016»:

Какой у меня цвет жизни сегодня? Красный как всегда. Это для меня на удачу. Хочу чувствовать себя свободным на сцене.

А в городе творилось невероятное. Болельщики, охваченные общей эйфорией конкурса, на улицах и даже в метро затягивали любимые песни.

Дорогу к «Глобе-Арене» можно найти по веселым фанам. Они стекаются со всех концов Стокгольма, да что уж говорить, со всей Европы, а то и мира. Атмосфера непередаваемая. Костюмы у некоторых – произведения искусства.

А это уже пресс-центр, где «Евровидение» освещают сотни журналистов. И тут даже непредвзятой прессе тяжело скрывать эмоции.

И тут не только эмоции, а почти дуэль на микрофонах – российского и украинского ТВ. Ажиотаж вокруг Джамалы с песней о крымских татарах в 44-м.

Пока журналисты шутили, что победитель Тимберлейк (он выступил в качестве гостя), «Евровидение» на самом деле чуть было не переехало на другой континент. После объявления баллов жюри лидировала Австралия. Но все решило голосование зрителей. Больше всего телеголосов досталось Польше, Украине и России. В итоге Лазарев – третий. На ступеньку выше – австралийка. И победитель – Джамала. Украина.

И вот победительница выходит к прессе. Споров будет еще много. Политика ли или культура, которая объединяет сердца. Сама Джамала едва сдерживает слезы и то и дело переходит на родной язык.

Джамала, победитель международного конкурса песни «Евровидение-2016» (Украина):

Я всегда знала, что нужно верить в то, что ты делаешь, если ты считаешь, что твое дело действительно стоящее и нужное, просто делай это. Я была так счастлива, что у меня были эти три минуты каждый день. Это большая честь и в тоже время ответственность для меня. Спасибо, Европа.