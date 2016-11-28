Отец создает фотографии своего сына, которым позавидует любой взрослый

Всего пару десятков лет назад создание сюрреалистической фотографии с разливанием воды, подбрасыванием кошек и прыжками было больше похоже на «День сурка» . Сегодня умопомрачительную фотографию не обязательно снимать в творческих муках, достаточно сделать несколько незаурядных кадров и умелой рукой превратить их в шедевр, используя графический редактор.

Фотограф, Адриан Соммелинг использует свои навыки не только для пополнения семейного бюджета. Для своего сына мужчина создает невероятные фотоколлажи, которые хотя бы на картинке перемещают ребенка в необычные места и ситуации. Работы Адриана Семмелинга стали так популярны в интернете, что мужчина решился выпустить книги о искусстве ретуши и сегодня делится своим мастерством с любителями скоротать вечерок в Фотошопе.



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