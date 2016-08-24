Группа NAVI представила официальный саундтрек «Наперад, Белыя Крылы»

В начале августа в Минске была презентована новая игровая форма футбольной сборной Беларуси, а вместе с ней и гимн команды в исполнении белорусской группы «NAVI».

С одной стороны вас называют молодой группой, с другой – у вас за плечами множество фестивалей, интересные поездки, бесконечные встречи, участия… Говорят, вы – самая гастролирующая молодая белорусская группа.

Артём Лукьяненко, группа NAVI:

По поводу гастролирующая… Не знаю даже, с кем сравнивать. Мы много ездим, а больше ли, чем кто-либо, мы не знаем.

Это связано с тем, что вы сами активные?

Ксения Жук, группа NAVI:

Мы не ожидали, что мы можем форматными на совершенно разных мероприятиях! Это и «Славянский базар», и просто какой-то уличный концерт, это и какая-то красивая телевизионная съёмка, или же, наоборот, что-то обычное: чисто под гитарку в какой-нибудь маленькой кафэшке…

Как так получилось, что ваша песня «Наперад, Белыя Крылы!» стала гимном Белорусской сборной по футболу?

Артём Лукьяненко, группа NAVI:

Это не совсем гимн, потому что гимн сборной – то наш гимн Беларуси. Это как саундтрек – песня для поддержки команды, для болельщиков.

Ксения Жук, группа NAVI:

У нас был всего лишь только кусочек припева, и, когда к там обратились, мы вспомнили, что у нас есть такая песня, которая по смыслу и мелодически и гармонически классно бы смотрелась как раз в этом контексте.

Мы целенаправленно придумывали слова. Есть совпадения: оценка произведения Владимира Короткевича «Зямля пад белымі крыламі», что мне очень нравится, это очень связывает. И я верю, хотелось бы в это верить, надеюсь, что возвращение к корням (причём не важно в какой сфере) – это обязательно будет приводить к какому-то успеху.

Мы стараемся следить за большими спортивными событиями. Как говорит мой отец, который очень давно занимается китайской практикой: «Очень хорошо иметь связь музыки и спорта, это очень большая энергетика!».

Во многих интервью вы не раз упоминали, что родная речь вам очень близка: белорусский язык и вы хотели бы нести особую энергетику. Это не дань моде, это именно внутреннее ощущение.

Артём Лукьяненко, группа NAVI:

Нам пишут многие люди о том, что мы хотим быть «в трэнде», и поэтому пишем на белорусском языке, но когда мы только начинали, это не было ещё «в трэнде». Наша первая песня – «Абдымі мяне».

Просто лично я воспитан на белорусском языке, я одиннадцать классов ходил в «беларускамоўную школу», вёл какие-то эфиры на радио на белорусском языке. Белорусский язык всегда рядом в моей жизни.

Если у вас получится поехать на «Евровидение», вы будете петь на «мове»?

Артём Лукьяненко, группа NAVI:

Конечно, да! Есть какое-то обозначение в любой сфере. Не важно! Даже, если ты просто делаешь кружку, – обозначать себя, в частности, белорусов, – это обязательно приведёт к успеху. Это такая подпитка. Это очень важно. В любой сфере!

Ксения Жук, группа NAVI:

Мне кажется, нужно быть более открытыми к музыке. Вот что очень важно. Музыка, которая тебе понравится и может стать любимой – не нужно ограничивать себя в каком-то одном музыкальном стиле.

Артём Лукьяненко, группа NAVI:

Мы очень любим своё дело. Вот прямо... До конца! Мы честные со своим слушателем до конца! Только тогда это будет приносить что-то людям.