«Это была блестящая карьера». Домрачева прокомментировала решение Скардино о завершении карьеры

Новости Беларуси. Надежда Скардино приняла решение завершить спортивную карьеру. О своем намерении биатлонистка рассказала в субботу, 2 июня. Спортсменка пока не готова говорить о дальнейших планах, а на вопрос, чем займется после ухода из большого спорта, отвечает: сейчас буду отдыхать (здесь подробнее).

Поклонники благодарят Надежду за талант, трудолюбие и снайперскую настойчивость. Несколько часов назад Дарья Домрачева на своей странице в Instagram оставила сообщение, адресованное Надежде Скардино. Она отмечает: «это была блестящая карьера».

Дарья Домрачева:

Это была блестящая карьера! Спасибо за всё то, что мы прошли вместе! Спасибо за всегда верное плечо поддержки! Спасибо за азарт на тренировках! За весёлые деньки вместе и за деньки в преодолениях тоже вместе! Есть что вспомнить! Спасибо за снайперский талант! Спасибо за твои успехи и трудолюбие! Впереди столько всего интересного!!!!! Команда – есть команда! Я всегда рядом.