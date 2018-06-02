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«Это была блестящая карьера». Домрачева прокомментировала решение Скардино о завершении карьеры

02 июня 2018 21:34
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Новости Беларуси. Надежда Скардино приняла решение завершить спортивную карьеру. О своем намерении биатлонистка рассказала в субботу, 2 июня. Спортсменка пока не готова говорить о дальнейших планах, а на вопрос, чем займется после ухода из большого спорта, отвечает: сейчас буду отдыхать (здесь подробнее). 

Поклонники благодарят Надежду за талант, трудолюбие и снайперскую настойчивость. Несколько часов назад Дарья Домрачева на своей странице в Instagram оставила сообщение, адресованное Надежде Скардино. Она отмечает: «это была блестящая карьера».

Дарья Домрачева:  
Это была блестящая карьера! Спасибо за всё то, что мы прошли вместе! Спасибо за всегда верное плечо поддержки! Спасибо за азарт на тренировках! За весёлые деньки вместе и за деньки в преодолениях тоже вместе! Есть что вспомнить! Спасибо за снайперский талант! Спасибо за твои успехи и трудолюбие! Впереди столько всего интересного!!!!! Команда – есть команда! Я всегда рядом.

«Это была блестящая карьера». Домрачева прокомментировала решение Скардино о завершении карьеры -1


Фото: instagram.com/skardinon

Надежда Скардино: «Даже если вы ошиблись, не убивайте себя критикой, а делайте работу над ошибками, а лучше всего не делайте ошибок!» (читать далее).

# Биатлон # калейдоскоп # Надежда Скардино # Дарья Домрачева

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