Эта девушка поднимает 250 кг. Рассказываем о фармацевте, которая увлеклась спортом
С давних пор считается, что девушки – слабый пол. Вам не кажется это странным? Можно согласиться, что женщины – прекрасный пол, но вот слабый? Если подумать, эволюция обеспечила лучшую выживаемость именно девушкам. Они живут дольше, болеют не так серьёзно, как мужчины.
Разумеется, кто-то может сказать, что суровые мужики при должной подготовке способны тянуть целый автобус. Да, мышцы у парней хорошие. Однако высказывание про человека, который способен и в горящую избу войти, и коня на скаку остановить всё-таки про женщину.
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Фото: instagram.com/djessicabuettner
Одной из таких невероятных девушек является 24-летняя жительница Канады Джессика Бьюттнер. В 2018 году она установила три мировых рекорда на международном чемпионате мира по пауэрлифтингу. При весе 72 кг девушка приседала со штангой 181,5 кг, выполнила становую тягу с массой 227,5 кг, а жиме лёжа подняла 95 кг.
Фото: instagram.com/djessicabuettner
С тех пор прошло уже некоторое время и сейчас Джессика способна поднять в становой тяге 250 кг, присесть с нагрузкой в 210 кг и поднять в жиме лёжа 102,5 кг. Теперь девушка с нетерпением ждёт момента, когда сможет официально зафиксировать эти результаты.
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Фото: instagram.com/djessicabuettner
По словам Бьюттнер, самое трудное для неё – это контролировать уровень сахара в крови. У девушки диабет первого типа, поэтому ей приходится бороться со своей любовью к шоколаду.
Фото: instagram.com/djessicabuettner
Стоит отметить, что Джессика не только красивая и спортивная, но также может похвастаться медицинским образованием, она – фармацевт. А ещё в свободное время девушка любит повеселиться. Например, побегать по дому в костюме Человека-паука или пойти на встречу косплееров в облике Чудо-женщины.
Фото: instagram.com/djessicabuettner
Фото: instagram.com/djessicabuettner
Кстати, недавно мы рассказывали о другой привлекательной девушке, которая и врач, и бодибилдер. Фотографии спортсменки смотрите здесь.