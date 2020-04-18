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Эта девушка поднимает 250 кг. Рассказываем о фармацевте, которая увлеклась спортом

18 апреля 2020 08:32
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С давних пор считается, что девушки – слабый пол. Вам не кажется это странным? Можно согласиться, что женщины – прекрасный пол, но вот слабый? Если подумать, эволюция обеспечила лучшую выживаемость именно девушкам. Они живут дольше, болеют не так серьёзно, как мужчины. 

Разумеется, кто-то может сказать, что суровые мужики при должной подготовке способны тянуть целый автобус. Да, мышцы у парней хорошие. Однако высказывание про человека, который способен и в горящую избу войти, и коня на скаку остановить всё-таки про женщину. 

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Эта девушка поднимает 250 кг. Рассказываем о фармацевте, которая увлеклась спортом -1

Фото: instagram.com/djessicabuettner 

Одной из таких невероятных девушек является 24-летняя жительница Канады Джессика Бьюттнер. В 2018 году она установила три мировых рекорда на международном чемпионате мира по пауэрлифтингу. При весе 72 кг девушка приседала со штангой 181,5 кг, выполнила становую тягу с массой 227,5 кг, а жиме лёжа подняла 95 кг. 

Эта девушка поднимает 250 кг. Рассказываем о фармацевте, которая увлеклась спортом -4

Фото: instagram.com/djessicabuettner 

С тех пор прошло уже некоторое время и сейчас Джессика способна поднять в становой тяге 250 кг, присесть с нагрузкой в 210 кг и поднять в жиме лёжа 102,5 кг. Теперь девушка с нетерпением ждёт момента, когда сможет официально зафиксировать эти результаты. 

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Эта девушка поднимает 250 кг. Рассказываем о фармацевте, которая увлеклась спортом -7

Фото: instagram.com/djessicabuettner 

По словам Бьюттнер, самое трудное для неё – это контролировать уровень сахара в крови. У девушки диабет первого типа, поэтому ей приходится бороться со своей любовью к шоколаду. 

Эта девушка поднимает 250 кг. Рассказываем о фармацевте, которая увлеклась спортом -10

Фото: instagram.com/djessicabuettner 

Стоит отметить, что Джессика не только красивая и спортивная, но также может похвастаться медицинским образованием, она – фармацевт. А ещё в свободное время девушка любит повеселиться. Например, побегать по дому в костюме Человека-паука или пойти на встречу косплееров в облике Чудо-женщины. 

Эта девушка поднимает 250 кг. Рассказываем о фармацевте, которая увлеклась спортом -13

Фото: instagram.com/djessicabuettner 

Эта девушка поднимает 250 кг. Рассказываем о фармацевте, которая увлеклась спортом -15

Фото: instagram.com/djessicabuettner 

Кстати, недавно мы рассказывали о другой привлекательной девушке, которая и врач, и бодибилдер. Фотографии спортсменки смотрите здесь

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

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