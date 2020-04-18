Эта девушка поднимает 250 кг. Рассказываем о фармацевте, которая увлеклась спортом

С давних пор считается, что девушки – слабый пол. Вам не кажется это странным? Можно согласиться, что женщины – прекрасный пол, но вот слабый? Если подумать, эволюция обеспечила лучшую выживаемость именно девушкам. Они живут дольше, болеют не так серьёзно, как мужчины.

Разумеется, кто-то может сказать, что суровые мужики при должной подготовке способны тянуть целый автобус. Да, мышцы у парней хорошие. Однако высказывание про человека, который способен и в горящую избу войти, и коня на скаку остановить всё-таки про женщину.

Как выглядят девушки-военнослужащие разных стран? Большой фотофакт