Эти братья спасают сотни жизней. Смотрите, насколько круто быть близнецами

Вы когда-нибудь задумывались о преимуществах близнецов? Эти люди всегда вместе, им, наверное, не бывает скучно, они могут увлечься чем-то одновременно и помогать друг другу становиться лучше. Мы решили попробовать доказать, что быть одним из близнецов очень круто и нашли несколько интересных историй.

«Вот как мы с моим братом-близнецом отметили Хэллоуин несколько лет назад»,