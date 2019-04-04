Кореянкой-культуристкой с кукольным лицом восхищаются пользователи соцсетей

Новости Южной Кореи. Привлекательная 34-летняя кореянка набрала популярность в соцсетях из-за контраста красивого лица и тела бодибилдера.

Фото: instagram.com/yeonwoojhi

Как сообщает odditycentral.com, Йон-ву Джи (Yeon-woo Jhi) сейчас называют «Мускулистой Барби», однако до 20 лет она была хрупкой девушкой с паническим расстройством и социофобией.

Фото: instagram.com/yeonwoojhi

14 лет назад Джи это надоело, и она записалась в ближайший тренажёрный зал. Сперва кореянка просто хотела перестать чувствовать себя слабой, но всё изменилось в 2010 году, когда её пригласили поучаствовать в национальном конкурсе бодибилдеров. И девушка победила. Бодибилдинг – удел «брутальных» мужчин? Белорусские женщины-бодибилдеры о женственности и красивой форме

Фото: instagram.com/yeonwoojhi

Посещение тренажёрного зала перестало быть простым хобби. В 2013 году Йон-ву заняла первое место на конкурсе Arnold Classic Europe Amateur, а в 2015 году стала профессиональным бодибилдером.

Фото: instagram.com/yeonwoojhi

Вместе с победами к Йон-ву Джи пришла популярность в соцсетях. Многие пользователи отмечали, что очень сложно поверить в такую разницу между «кукольным личиком» и рельефным телом. Японская дальнобойщица модельной внешности стала знаменитостью в соцсетях

Фото: instagram.com/yeonwoojhi

Девушка активно ведёт страничку в Instagram, у неё более тысячи публикаций и около 137 тысяч подписчиков. Кореянка публикует видеозаписи своих тренировок, фотографии своего мускулистого тела и сопровождает это советами о том, как правильно заниматься, чтобы не только накачать мышцы, но и сохранить здоровье.

Фото: instagram.com/yeonwoojhi