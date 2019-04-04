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Кореянкой-культуристкой с кукольным лицом восхищаются пользователи соцсетей

04 апреля 2019 12:11
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Новости Южной Кореи. Привлекательная 34-летняя кореянка набрала популярность в соцсетях из-за контраста красивого лица и тела бодибилдера.  

Кореянкой-культуристкой с кукольным лицом восхищаются пользователи соцсетей-1

Фото: instagram.com/yeonwoojhi  

Как сообщает odditycentral.com, Йон-ву Джи (Yeon-woo Jhi) сейчас называют «Мускулистой Барби», однако до 20 лет она была хрупкой девушкой с паническим расстройством и социофобией.  

Кореянкой-культуристкой с кукольным лицом восхищаются пользователи соцсетей-4

Фото: instagram.com/yeonwoojhi  

14 лет назад Джи это надоело, и она записалась в ближайший тренажёрный зал. Сперва кореянка просто хотела перестать чувствовать себя слабой, но всё изменилось в 2010 году, когда её пригласили поучаствовать в национальном конкурсе бодибилдеров. И девушка победила.  

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Кореянкой-культуристкой с кукольным лицом восхищаются пользователи соцсетей-7

Фото: instagram.com/yeonwoojhi  

Посещение тренажёрного зала перестало быть простым хобби. В 2013 году Йон-ву заняла первое место на конкурсе Arnold Classic Europe Amateur, а в 2015 году стала профессиональным бодибилдером.  

Кореянкой-культуристкой с кукольным лицом восхищаются пользователи соцсетей-10

Фото: instagram.com/yeonwoojhi  

Вместе с победами к Йон-ву Джи пришла популярность в соцсетях. Многие пользователи отмечали, что очень сложно поверить в такую разницу между «кукольным личиком» и рельефным телом.  

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Кореянкой-культуристкой с кукольным лицом восхищаются пользователи соцсетей-13

Фото: instagram.com/yeonwoojhi  

Девушка активно ведёт страничку в Instagram, у неё более тысячи публикаций и около 137 тысяч подписчиков. Кореянка публикует видеозаписи своих тренировок, фотографии своего мускулистого тела и сопровождает это советами о том, как правильно заниматься, чтобы не только накачать мышцы, но и сохранить здоровье.  

Кореянкой-культуристкой с кукольным лицом восхищаются пользователи соцсетей-16

Фото: instagram.com/yeonwoojhi  

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# Красота # калейдоскоп

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