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Как выглядят девушки-военнослужащие разных стран? Большой фотофакт

24 апреля 2019 04:28
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Новости мира. С давних времён человечество ведёт войны. Солдаты стали неотъемлемой частью любого государства. Раньше считалось, что военное дело – это мужское занятие, однако теперь всё иначе.  

В ряде стран воинский призыв для девушек является обязательным. Во многих странах женщины могут служить в армии, если сами хотят. Мы решили собрать несколько фотографий женщин-военнослужащих из разных стран. Глядя на эти снимки, сложно поверить, что девушек можно называть «слабым полом».  

«Физически и умственно развита, с устойчивой психикой»: как отбирают девушек в десант  

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

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