Как выглядят девушки-военнослужащие разных стран? Большой фотофакт

Новости мира. С давних времён человечество ведёт войны. Солдаты стали неотъемлемой частью любого государства. Раньше считалось, что военное дело – это мужское занятие, однако теперь всё иначе.

В ряде стран воинский призыв для девушек является обязательным. Во многих странах женщины могут служить в армии, если сами хотят. Мы решили собрать несколько фотографий женщин-военнослужащих из разных стран. Глядя на эти снимки, сложно поверить, что девушек можно называть «слабым полом».

«Физически и умственно развита, с устойчивой психикой»: как отбирают девушек в десант