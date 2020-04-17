На войне и про войну. Приписки и награды, Катюша покорила немцев, посылка маме из Берлина

75 лет после войны. Мы преклоняемся перед мужеством наших родителей, дедов и прадедов, переживших войну или оставшихся на ней. Нам уже много известно о тех годах. От самих ветеранов, из учебников, книг и кино. И чем больше проходит времени, тем больше открывается страниц – новых фактов, судеб, событий. В том числе и смешных, нелепых, забавных эпизодов - таких, о которых бывшие фронтовики и партизаны не рассказывали на встречах с пионерами. А ведь и эти истории были – жизнь. Их не вычеркнуть из героического прошлого нашего народа-победителя.

Докажи, что убил

На фронте велась своя бухгалтерия. Как же без неё! Всё требовало подсчёта. Например, у снайперов были «снайперские книжки», куда они записывали свои точные выстрелы: один «фриц» готов, второй, третий…. Приписывать себе лишние победы не рисковали – вылезет боком. Во-первых, как правило, начальство следило за «охотой» снайперов издалека в стереотрубу. Во-вторых, успех должен был быть обязательно подтвержден свидетелем. Снайпер Александр Романенко из 8-го корпуса 2-й танковой армии, вспоминая свои фронтовые будни, рассказывал: «Когда командир роты давал нам задание, приказывал приносить после его выполнения какие-то доказательства: если убил снайпера, значит, принеси его винтовку; если пулеметчика, то что-нибудь от пулемета и обязательно всегда - документы противника». А насечки на прикладе винтовки, оказывается, – это так, фронтовые понты. Как, впрочем, и звезды на броне танков или фюзеляжах самолетов. В авиации требовались подтверждения воздушных побед. К середине войны уже устанавливали фото-кинопулеметы, которые включались с началом стрельбы по цели и всё записывали: попал-не попал, есть ли пламя. Падение сбитого самолета должен был подтвердить либо напарник, либо кто-то из наземных войск в этом районе. Даже специально командование посылало человека к месту вероятного падения – убедиться. Кстати, в начале войны, как рассказывали ветераны, за 10 сбитых вражеских самолетов летчику присваивалось звание Героя, ближе к концу норму подняли до 15-ти.

Анекдот из окопа

Встретились две жительницы Берлина:

– Говорят, русские женщины очень привлекательны.

– Возможно. Если судить по письмам моего сына, то лишь при упоминании какой-то одной Катюши наши солдаты просто сходят с ума!

Посылка из Германии

Победители в каждой из войн возвращались домой с трофеями. Не была исключением и Великая Отечественная. Весной и летом 45-го из Германии в Советский Союз шли эшелоны и машины с конфискованным добром, почтой или с оказией отправлялись посылки. Сапер отдельного батальона 172-й дивизии 1-го Украинского фронта Марк Левин вспоминал и свою «трофейную» историю. В одном из немецких домов они с товарищем кувалдой разбили железный ящик вроде сейфа, забрали там пистолет, украшенный узорами, дорогой морской кортик, всякую другую ценную мелочь. Когда вернулись в часть, добро это начальство у них отняло («Не положено такое оружие солдату иметь!»), и судьба вещей осталась неизвестна. Левин рассказывал: «Но мне тоже кое-что осталось. Часы были женские, я их маме отправил. Еще шоколад – в общем, было кое-что и для нас. Солдату разрешалось отправлять две посылки по пять кило, а офицеру – две по десять кило в месяц. Я послал маме шоколад, много ткани, разные мелкие вещи – это для нее было на вес золота». Старшие офицеры могли официально отправлять по 2 посылки по 16 кг. Ну, а с генералами – отдельная история, ставшая основанием для так называемого «трофейного дела». Когда Сталину доложили, что некоторые военачальники обнаглели, отгружая целые составы с автомобилями, мебелью, антиквариатом, он пришел в ярость и поручил разобраться с каждым. По результатам расследования генералы Телегин, Крюков, Терентьев и Минюк получили сроки от 10 до 25 лет. Всего по этому делу наказали 38 генералов и адмиралов. Так что, бывает, и победителей судят.

Ваш В.Д.