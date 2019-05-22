Неужели они ненастоящие? Цифровые девушки захватывают модельный бизнес: 5 фото

Виртуальные технологии всё больше внедряются в жизнь современного человека. Например, в некоторых фильмах уже можно увидеть цифровые копии актёров в молодости. Или вовсе увидеть цифровую копию умершего. Например, в 2012 году голограмма Виктора Цоя дала часовой концерт на закрытии выставки «Future in Russia» в Санкт-Петербурге.

Умы людей всегда занимает вопрос красоты, поэтому при помощи нынешних технологий предпринимаются попытки создать миловидных девушек. И, что интересно, цифровые модели набирают популярность.

Одной из первых цифровых супермоделей стала Шуду. Пока что она не может похвастаться огромным количеством подписчиков на своей странице в Instagram, но всё же за ней «следуют» 174 тысячи пользователей.