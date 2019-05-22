Неужели они ненастоящие? Цифровые девушки захватывают модельный бизнес: 5 фото
Виртуальные технологии всё больше внедряются в жизнь современного человека. Например, в некоторых фильмах уже можно увидеть цифровые копии актёров в молодости. Или вовсе увидеть цифровую копию умершего. Например, в 2012 году голограмма Виктора Цоя дала часовой концерт на закрытии выставки «Future in Russia» в Санкт-Петербурге.
Умы людей всегда занимает вопрос красоты, поэтому при помощи нынешних технологий предпринимаются попытки создать миловидных девушек. И, что интересно, цифровые модели набирают популярность.
Одной из первых цифровых супермоделей стала Шуду. Пока что она не может похвастаться огромным количеством подписчиков на своей странице в Instagram, но всё же за ней «следуют» 174 тысячи пользователей.
Фото: instagram.com/shudu.gram
Следующая популярная модель – Микела. Девушке 19 лет. Строго говоря, ей вечно будет 19, если создатели не передумают. Цифровая модель называет себя роботом, «живёт» в Лос-Анджелесе, а на её страницу в Instagram подписаны полтора миллиона пользователей.
Фото: instagram.com/lilmiquela
Далее – Галаксия. Эту модель можно назвать экспериментом. На странице в Instagram девушка называет себя «Первой в мире инопланетной супермоделью». Пока что она не слишком активна – у неё всего две фотографии. Подписчиков тоже мало – около 950.
Фото: instagram.com/galaxia.gram
Чжи и Марго. Также имеют отношение к Шуду и Галаксии. У них, вероятно, нет своего Instagram-аккаунта и пока они скорее дополнение Шуду, чем отдельные модели.
Фото: instagram.com/balmain
На этом пока остановимся, хотя есть и другие примеры. Напоследок упомянем, что у виртуальных моделей есть противники. Некоторые люди считают, что цифровые модели нереалистично красивы, а также занимают рабочие места реальных девушек.
Фото: instagram.com/balmain