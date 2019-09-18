Нырять и говорить по-французски. Что еще умеют делать 6-летние Лиза и Гарри Галкины
Лизе и Гарри Галкиным 18 сентября исполнилось 6 лет. В честь праздника двойняшки исполнили танец именинников под аккомпанемент Аллы Пугачевой. Кадры веселья опубликовал в своем Instagram-аккаунте Максим Галкин. Позже дети поздравили цветами маму с днем их рождения и поблагодарили за то, что она дала им жизнь.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
В аккаунте Филиппа Киркорова появилось поздравительное видео для двойняшек. В нем нарядные Алла-Виктория и Мартин Киркоровы передают Лизе и Гарри добрые пожелания. Свое поздравление дети закончили скандированием «Ура». В подписи к видео Филипп Киркоров написал, что Мартин пообещал забить два гола на футболе в честь дня рождения друзей.
Фото: instagram.com/fkirkorov
Также в своем Instagram-аккаунте оставил поздравление Игорь Николаев. Он опубликовал три фотографии с детьми и написал добрые пожелания. Музыкант пожелал провести праздник радостно и незабываемо.
Игорь Николаев:
Пусть ваши родители подарят вам все свое тепло и любовь. Очень хочется в этот день быть с вами.
Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music
Лиза и Гарри Галкины – очень развитые дети. Они в свои 6 лет жизни успели научиться многим вещам. Мы собрали лучшие примеры того, что Лиза и Гарри – уникальные дети. Что умеют малыши, смотрите в нашем материале.
Плавать и стоять на руках под водой
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Фото: instagram.com/maxgalkinru
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