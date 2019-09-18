Нырять и говорить по-французски. Что еще умеют делать 6-летние Лиза и Гарри Галкины

Лизе и Гарри Галкиным 18 сентября исполнилось 6 лет. В честь праздника двойняшки исполнили танец именинников под аккомпанемент Аллы Пугачевой. Кадры веселья опубликовал в своем Instagram-аккаунте Максим Галкин. Позже дети поздравили цветами маму с днем их рождения и поблагодарили за то, что она дала им жизнь.

В аккаунте Филиппа Киркорова появилось поздравительное видео для двойняшек. В нем нарядные Алла-Виктория и Мартин Киркоровы передают Лизе и Гарри добрые пожелания. Свое поздравление дети закончили скандированием «Ура». В подписи к видео Филипп Киркоров написал, что Мартин пообещал забить два гола на футболе в честь дня рождения друзей.

Также в своем Instagram-аккаунте оставил поздравление Игорь Николаев. Он опубликовал три фотографии с детьми и написал добрые пожелания. Музыкант пожелал провести праздник радостно и незабываемо.

Игорь Николаев:

Пусть ваши родители подарят вам все свое тепло и любовь. Очень хочется в этот день быть с вами.