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Нырять и говорить по-французски. Что еще умеют делать 6-летние Лиза и Гарри Галкины

18 сентября 2019 14:33
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Лизе и Гарри Галкиным 18 сентября исполнилось 6 лет. В честь праздника двойняшки исполнили танец именинников под аккомпанемент Аллы Пугачевой. Кадры веселья опубликовал в своем Instagram-аккаунте Максим Галкин. Позже дети поздравили цветами маму с днем их рождения и поблагодарили за то, что она дала им жизнь.

Нырять и говорить по-французски. Что еще умеют делать 6-летние Лиза и Гарри Галкины-1

Фото: instagram.com/maxgalkinru

В аккаунте Филиппа Киркорова появилось поздравительное видео для двойняшек. В нем нарядные Алла-Виктория и Мартин Киркоровы передают Лизе и Гарри добрые пожелания. Свое поздравление дети закончили скандированием «Ура». В подписи к видео Филипп Киркоров написал, что Мартин пообещал забить два гола на футболе в честь дня рождения друзей.

Нырять и говорить по-французски. Что еще умеют делать 6-летние Лиза и Гарри Галкины-4

Фото: instagram.com/fkirkorov

Также в своем Instagram-аккаунте оставил поздравление Игорь Николаев. Он опубликовал три фотографии с детьми и написал добрые пожелания. Музыкант пожелал провести праздник радостно и незабываемо.

Игорь Николаев:
Пусть ваши родители подарят вам все свое тепло и любовь. Очень хочется в этот день быть с вами.

Нырять и говорить по-французски. Что еще умеют делать 6-летние Лиза и Гарри Галкины-7

Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

Лиза и Гарри Галкины – очень развитые дети. Они в свои 6 лет жизни успели научиться многим вещам. Мы собрали лучшие примеры того, что Лиза и Гарри – уникальные дети. Что умеют малыши, смотрите в нашем материале.

Плавать и стоять на руках под водой

Нырять и говорить по-французски. Что еще умеют делать 6-летние Лиза и Гарри Галкины-10

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Медитировать

Нырять и говорить по-французски. Что еще умеют делать 6-летние Лиза и Гарри Галкины-13

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Звонить в колокола

Нырять и говорить по-французски. Что еще умеют делать 6-летние Лиза и Гарри Галкины-16

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Делать массаж

Нырять и говорить по-французски. Что еще умеют делать 6-летние Лиза и Гарри Галкины-19

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Кататься на гироскутере

Нырять и говорить по-французски. Что еще умеют делать 6-летние Лиза и Гарри Галкины-22

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Рисовать на пленэре

Нырять и говорить по-французски. Что еще умеют делать 6-летние Лиза и Гарри Галкины-25

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Зажигательно танцевать

Нырять и говорить по-французски. Что еще умеют делать 6-летние Лиза и Гарри Галкины-28

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Кататься на велосипеде

Нырять и говорить по-французски. Что еще умеют делать 6-летние Лиза и Гарри Галкины-31

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Грести 

Нырять и говорить по-французски. Что еще умеют делать 6-летние Лиза и Гарри Галкины-34

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Играть в домино

Нырять и говорить по-французски. Что еще умеют делать 6-летние Лиза и Гарри Галкины-37

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Помогать по дому

Нырять и говорить по-французски. Что еще умеют делать 6-летние Лиза и Гарри Галкины-40

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Говорить по-французски

Нырять и говорить по-французски. Что еще умеют делать 6-летние Лиза и Гарри Галкины-43

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Нырять

Нырять и говорить по-французски. Что еще умеют делать 6-летние Лиза и Гарри Галкины-46

Фото: instagram.com/maxgalkinru

В этом году Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. Как выглядят и чем занимаются наследники певицы – здесь подробнее.

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