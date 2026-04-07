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В Беларуси активно развивается импортозамещение лекарственных препаратов

07 апреля 2026 06:10
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В Беларуси активно развивается импортозамещение медицинских препаратов и внедряются передовые протоколы лечения. За 2025 год ученые создали ряд новых лекарств – это препарат от эпилепсии, противовирусные средства (в том числе для детей), противо-опухолевый нуклеозид, также разработан подход к преодолению антибиотико-резистентности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси активно развивается импортозамещение лекарственных препаратов-2

Благодаря сотрудничеству медиков и ученых страна занимает лидирующие позиции по ряду параметров: у нас наименьший в Евразии показатель детской и материнской смертности во время родов, ликвидировано распространение гепатита среди детей до пяти лет, для девочек от 11 лет внедряются вакцины против вируса папилломы человека.

В Беларуси активно развивается импортозамещение лекарственных препаратов-4

Сергей Диордица, представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси:
Научные достижения говорят о том, что эта вакцина предупреждает возникновение у женщин и у мужчин тоже предраковых заболеваний. Самое основное заболевание – это рак шейки матки. То есть это практически вакцина против рака. Так же, как гепатит B – вакцина против рака печени.

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья, учрежденный вместе с созданием ВОЗ в 1948 году. На этот раз он проходит под лозунгом «Вместе к здоровью. Вместе с наукой».

# Медицина # Здоровье

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