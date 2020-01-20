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Экс-супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон поддержали друг друга на мероприятии. Фанаты ликуют

20 января 2020 07:51
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Брэд Питт и его бывшая жена Дженнифер Энистон встретились за кулисами награды Гильдии киноактеров США.  

Как сообщает Daily Mail, экс-супруги поздравили друг друга с полученными премиями. Брэд Питт стал обладателем статуэтки за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Однажды в Голливуде», а Энистон за роль в сериале «Утреннее шоу».  

Экс-супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон поддержали друг друга на мероприятии. Фанаты ликуют -1

Фото: Getty Images for Turner  

Актеры наблюдали за кулисами за награждением, а затем тепло обнялись, поздравляя друг друга с победой.  

Дженнифер Энистон создала аккаунт в Instagram и установила новый рекорд  

Экс-супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон поддержали друг друга на мероприятии. Фанаты ликуют -4

Фото: Getty Images for SAG-AFTRA

После развода с Анджелиной Джоли Брэду Питту приписывают романы со многими знаменитостями. В СМИ регулярно появляются заголовки о том, что Питт и Энистон снова вместе. В последние годы экс-супруги стали чаще общаться.  

Экс-супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон поддержали друг друга на мероприятии. Фанаты ликуют -7

Фото: AFP via Getty Images 

Актер иронично пошутил над своим одиночеством во время торжественной речи. Питт отметил, что добавит фото со статуэткой в свой профиль в приложении для знакомств.  

Экс-супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон поддержали друг друга на мероприятии. Фанаты ликуют -10

Фото: Chris Pizzello/ Invisiom/ AP

Брэд Питт и Дженнифер Энистон были женаты пять лет. Пара сыграла свадьбу в 2000 году, а рассталась из-за романа актера с Анджелиной Джоли. С ней он был в браке до 2016 года.

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Звезда сериала «Друзья» развелась с супругом в 2018 году.  

Фанаты неоднократно в сети писали о том, что мечтают о воссоединении пары. Во время церемонии в Twitter встречу бывших супругов назвали одним из самых трогательных моментов мероприятия.  

# Звезды # калейдоскоп # Брэд Питт # Дженнифер Энистон # Фотофакт

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