«Это повлекло всякие слухи и шушуканья за спиной». Стоит ли заводить служебный роман

Сюжет советской нетленки знают все, потому что жизненно. Из офиса под венец маршируют тысячи пар. Стольким же приходится закрывать глаза на выгодные контракты и обновлять записи в трудовой книжке. Служебные романы – риск или шанс на счастье? Взвесим все «за» и «против» вместе с психологом.

Марина Прохорова, психолог:

Служебный роман – это довольно частое явление, особенно в наше время, потому что у нас в основном общение происходит либо в сети (все знакомства происходят в основном онлайн) либо на рабочем месте. Если компания большая, если сотрудников много, то естественно служебного романа избежать очень сложно.

С недавних пор PR-менеджер Алена ходит на работу, как на праздник. Каждый день свидание – мечта романтика. Любовь в ее социальном пакете – «профессиональная плюшка».

Алена Иванова, влюблена в своего начальника:

У меня по жизни всегда была четкая позиция по поводу отношений на работе, для меня это было табу. Недавно к нам на работу пришел симпатичный молодой человек, который изначально мне понравился и как-то завязались отношения сами собой, что повлекло всякие слухи и шушуканья за спиной. Самое интересное, что это мой начальник.

Любви все должности покорны. «Закрутить» с боссом – классика жанра. История стара, как мир. Но вечна ли? Марина Прохорова:

Через какой-то промежуток времени в любом случае начинают возникать шероховатости, сложности и если это даже не расставание, а какой-то напряженный момент в отношениях, то это обязательно будет сказываться на рабочем процессе.

Расхождение профессиональных мнений, бытовая рутина. Как итог – работа переходит на дом, личное – в работу. В этой мясорубке чувства выживают едва ли. А делить кабинет с бывшим соглашаются немногие.

Работая бок о бок с возлюбленным, сложно избежать конкуренции, а порой и зависти к его успехам. Выходит не самая благоприятная ситуация для процветания и развития здоровых отношений. Марина Прохорова:

Безусловно, есть случаи, когда муж и жена являются основателями какого-то бизнеса, они руководят компанией и в принципе довольно все слажено. Правда такие случаи редкие.

Если у вас назревает служебный роман, то стоит дважды подумать, чем вы рискуете, что вы получаете из этих отношений, насколько они далеко идущие либо вас просто устраивает некая интрижка, легкий романчик.