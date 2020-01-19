Хитрости Кремниевой долины. Как пробуют улучшить свою жизнь лучшие умы планеты
Кремниевая долина уже давно заслужила репутацию места, где находятся очень умные и целеустремлённые люди. Именно там появляются самые разные новинки, которые после отшлифовки оказываются на рынках и делают жизнь легче или интереснее.
На Кремниевую долину ориентируются многие люди, и не меньшее количество хотело бы работать в одной из компаний, находящихся там. А когда к чему-то стремишься, нередко перенимаешь то, что видишь.
Люди, которые работают в этом технологическом центре, пробуют разные методы улучшения жизни. Нельзя сказать наверняка, что все они носят конструктивный характер, но всё-таки большинство затей довольно интересны. Итак, какие идеи по улучшению жизни уже испытываются?
Три секунды для счастья
Бывший разработчик Google Чед-Менг Тан предлагает обращать внимание на маленькие радости жизни. Например, когда делаешь глоток прохладной воды, чтобы утолить жажду, нужно на 3 секунды расслабиться и почувствовать счастье, которое сопутствует удовлетворению потребности. Или когда съедаешь плитку шоколада. Тан советует находить маленькие радости и каждый раз тратить 2-3 секунды, чтобы прочувствовать их, тогда, по его словам, жизнь наполнится счастьем.
Физическое голодание
Бывший глава Evernote и нынешний глава студии All Turtles Фил Либин практикует голодание, чтобы увеличить свои творческие способности. Иногда Либин не есть по семь дней подряд. Впрочем, пока что учёные расходятся во мнении относительно полезности голодания.
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Дофаминовое голодание
Предприниматель Джеймс Синка устраивает перерыв в удовольствиях раз в три месяца. Синка не слушает музыку, не пользуется электрориборами, ни с кем не разговаривает, старается не включать свет, не ест. По его словам, после такого перерыва всё, что успело «приесться» и стать обыденностью, снова начинает приносить удовольствие. А также улучшается творческое мышление.
Биохакинг
Одна из самых спорных идей, которая мало у кого находит отклик. Суть в том, чтобы едой, различными препаратами, определёнными действиями и иными способами улучшать свой организм. Биохакинг практикуют инвестор Кремниевой долины и создатель блога Bulletproof Executive Дэйв Эспри, который, по его словам, повысил свои интеллектуальные способности благодаря употреблению кофе. Ещё один известный биохакер – российский бизнесмен и основатель нескольких компаний Сергей Фаге. Россиянин улучшает себя через приём лекарств, медитацию, качественый сон и регулярные тренировки.
Ранний подъём
Многие люди, которые работают в Кремниевой долине, предпочитают просыпаться рано утром. Гендиректор Apple Тим Кук просыпается в 3:45 ночи. Бывший сотрудник Google и гендиректор AOL Тим Армстронг начинает день в 5 утра.