Хитрости Кремниевой долины. Как пробуют улучшить свою жизнь лучшие умы планеты

Кремниевая долина уже давно заслужила репутацию места, где находятся очень умные и целеустремлённые люди. Именно там появляются самые разные новинки, которые после отшлифовки оказываются на рынках и делают жизнь легче или интереснее.

На Кремниевую долину ориентируются многие люди, и не меньшее количество хотело бы работать в одной из компаний, находящихся там. А когда к чему-то стремишься, нередко перенимаешь то, что видишь.

Люди, которые работают в этом технологическом центре, пробуют разные методы улучшения жизни. Нельзя сказать наверняка, что все они носят конструктивный характер, но всё-таки большинство затей довольно интересны. Итак, какие идеи по улучшению жизни уже испытываются?

Три секунды для счастья

Бывший разработчик Google Чед-Менг Тан предлагает обращать внимание на маленькие радости жизни. Например, когда делаешь глоток прохладной воды, чтобы утолить жажду, нужно на 3 секунды расслабиться и почувствовать счастье, которое сопутствует удовлетворению потребности. Или когда съедаешь плитку шоколада. Тан советует находить маленькие радости и каждый раз тратить 2-3 секунды, чтобы прочувствовать их, тогда, по его словам, жизнь наполнится счастьем.