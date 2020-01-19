Показала на личном примере. Домрачева объясняла китайской биатлонистке, как преодолеть трассу

Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева показала, как проходить трассу своей ученице Тан Цзялинь.
Одна из болельщиц рассказала, что во время раскатки Домрачева объяснила, как нужно преодолевать спуск и повороты, наглядно продемонстрировала, как управлять лыжами и в какой посадке лучше двигаться.
Фото: vk.com/chinabiathlon
После этого супруга Бьорндалена быстро прокатилась по трассе, а Цзялинь последовала за своей наставницей. Позже Домрачева занялась другой ученицей.
Напомним, Тан пришла 18 в спринте этапа Кубка мира в Рупольдинге, а команда Китая 9 пересекла финишную черту в эстафете.
Кстати, пару недель назад Домрачева и Бьорндален встретили Новый год со своими подопечными.
Команда весело махала бенгальскими огнями – подробности здесь.