Показала на личном примере. Домрачева объясняла китайской биатлонистке, как преодолеть трассу

Одна из болельщиц рассказала , что во время раскатки Домрачева объяснила, как нужно преодолевать спуск и повороты, наглядно продемонстрировала, как управлять лыжами и в какой посадке лучше двигаться.

Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева показала, как проходить трассу своей ученице Тан Цзялинь.

После этого супруга Бьорндалена быстро прокатилась по трассе, а Цзялинь последовала за своей наставницей. Позже Домрачева занялась другой ученицей.

Напомним, Тан пришла 18 в спринте этапа Кубка мира в Рупольдинге, а команда Китая 9 пересекла финишную черту в эстафете.

Кстати, пару недель назад Домрачева и Бьорндален встретили Новый год со своими подопечными.