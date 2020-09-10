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Ей уже 65 лет. Как сейчас выглядит главная героиня фильма «Укрощение строптивого»

10 сентября 2020 13:26
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Мало кто не смотрел знаменитый итальянский фильм «Укрощение строптивого». Этот фильм вышел на экраны в далёком 1980 году. И людям в этой кинокартине понравилось буквально всё. И актёры, и комедийная составляющая, и сюжет, и концовка. Эти «и» можно продолжать бесконечно.

Орнелла Мути, которая сыграла главную женскую роль, мгновенно была признана одной из самых красивых актрис. Люди восхищались её фигурой, чертами лица и цветом глаз. С тех пор прошло уже сорок лет. Как начинался карьерный путь и чем Орнелла занимается сейчас – читайте ниже.

Ей уже 65 лет. Как сейчас выглядит главная героиня фильма «Укрощение строптивого»-1

Фото: instagram.com/ornellamuti 

Будущая актриса родилась 9 марта 1955 года в Риме. Что интересно, бабушка и дедушка по линии матери Орнеллы жили в России.

Ей уже 65 лет. Как сейчас выглядит главная героиня фильма «Укрощение строптивого»-4

Фото: instagram.com/ornellamuti 

В кино Мути дебютировала в 14 лет. Её первой кинокартиной стала «Самая красивая жена», где актриса сразу получила главную роль. Она сыграла гордую девушку, которая отказывается от брака по расчёту.

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Ей уже 65 лет. Как сейчас выглядит главная героиня фильма «Укрощение строптивого»-7

Фото: instagram.com/ornellamuti 

Орнелла мгновенно стала популярной и была завалена приглашениями на съёмки. Однако в следующие десять лет большинство фильмов с участием актрисы не получили мировой известности, их смотрели в основном жители Италии.  

Ей уже 65 лет. Как сейчас выглядит главная героиня фильма «Укрощение строптивого»-10

Фото: instagram.com/ornellamuti 

Очередной яркой ролью Мути стала как раз Лиза Сильвестри в «Укрощении строптивого». В Италии этот проект был признан одним из самых прибыльных, а в СССР фильм стал самой кассовой иностранной кинокартиной. Её посмотрели более 56 миллионов человек.  

Ей уже 65 лет. Как сейчас выглядит главная героиня фильма «Укрощение строптивого»-13

Фото: кадр из фильма «Укрощение строптивого» 

Далее Орнелла продолжила активно сниматься, однако, как и до этого, большинство фильмов с её участием пользовались успехом преимущественно в Италии. Впрочем, определённую известность получили «Безумно влюблённый», в котором Адриано Челентано и Мути вновь сыграли главные роли, «Любовь Свана», «Я и моя сестра», сериал «Граф Монте-Кристо».  

Ей уже 65 лет. Как сейчас выглядит главная героиня фильма «Укрощение строптивого»-16

Фото: instagram.com/ornellamuti 

Итальянскую актрису Орнеллу Мути приговорили к восьми месяцам тюрьмы за прогул спектакля 

Ей уже 65 лет. Как сейчас выглядит главная героиня фильма «Укрощение строптивого»-19

Фото: instagram.com/ornellamuti 

Сейчас 65-летняя Орнелла всё ещё остаётся публичной персоной, хотя уже не так часто появляется на экранах и театральных сценах. У итальянки есть собственная ювелирная линия с бутиками в столицах нескольких стран. Кроме того, актриса купила квартиру в Москве. Мути трижды была замужем, у неё трое детей и трое внуков.  

Ей уже 65 лет. Как сейчас выглядит главная героиня фильма «Укрощение строптивого»-22

Фото: instagram.com/ornellamuti 

Кстати, настоящее имя итальянки – Франческа Ривелли. Псевдоним ей придумал режиссёр фильма «Самая красивая жена» Дамиано Дамиани. Сначала Франческе не понравилось её новое имя, но потом она привыкла и даже стала думать, что именно псевдоним помог ей обрести успех и счастье.  

Ей уже 65 лет. Как сейчас выглядит главная героиня фильма «Укрощение строптивого»-25

Фото: instagram.com/naikerivelli 

Частью этого успеха стал и Челентано, который появился в знаковых для актрисы фильмах. У самого Адриано тоже хорошо сложилась жизнь, он счастливо женат, у супругов трое детей.  

Ранее мы рассказывали о младшей дочери актёра. И она невероятно похожа на отца – здесь подробнее.

# Звезды # калейдоскоп # Орнелла Мути # Адриано Челентано # Фотофакт

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