Ей уже 65 лет. Как сейчас выглядит главная героиня фильма «Укрощение строптивого»

Мало кто не смотрел знаменитый итальянский фильм «Укрощение строптивого». Этот фильм вышел на экраны в далёком 1980 году. И людям в этой кинокартине понравилось буквально всё. И актёры, и комедийная составляющая, и сюжет, и концовка. Эти «и» можно продолжать бесконечно. Орнелла Мути, которая сыграла главную женскую роль, мгновенно была признана одной из самых красивых актрис. Люди восхищались её фигурой, чертами лица и цветом глаз. С тех пор прошло уже сорок лет. Как начинался карьерный путь и чем Орнелла занимается сейчас – читайте ниже.

Фото: instagram.com/ornellamuti

Будущая актриса родилась 9 марта 1955 года в Риме. Что интересно, бабушка и дедушка по линии матери Орнеллы жили в России.

Фото: instagram.com/ornellamuti

В кино Мути дебютировала в 14 лет. Её первой кинокартиной стала «Самая красивая жена», где актриса сразу получила главную роль. Она сыграла гордую девушку, которая отказывается от брака по расчёту. Ей уже 54 года. Как сейчас выглядит красавица из «Голубой лагуны»

Фото: instagram.com/ornellamuti

Орнелла мгновенно стала популярной и была завалена приглашениями на съёмки. Однако в следующие десять лет большинство фильмов с участием актрисы не получили мировой известности, их смотрели в основном жители Италии.

Фото: instagram.com/ornellamuti

Очередной яркой ролью Мути стала как раз Лиза Сильвестри в «Укрощении строптивого». В Италии этот проект был признан одним из самых прибыльных, а в СССР фильм стал самой кассовой иностранной кинокартиной. Её посмотрели более 56 миллионов человек.

Фото: кадр из фильма «Укрощение строптивого»

Далее Орнелла продолжила активно сниматься, однако, как и до этого, большинство фильмов с её участием пользовались успехом преимущественно в Италии. Впрочем, определённую известность получили «Безумно влюблённый», в котором Адриано Челентано и Мути вновь сыграли главные роли, «Любовь Свана», «Я и моя сестра», сериал «Граф Монте-Кристо».

Фото: instagram.com/ornellamuti

Фото: instagram.com/ornellamuti

Сейчас 65-летняя Орнелла всё ещё остаётся публичной персоной, хотя уже не так часто появляется на экранах и театральных сценах. У итальянки есть собственная ювелирная линия с бутиками в столицах нескольких стран. Кроме того, актриса купила квартиру в Москве. Мути трижды была замужем, у неё трое детей и трое внуков.

Фото: instagram.com/ornellamuti

Кстати, настоящее имя итальянки – Франческа Ривелли. Псевдоним ей придумал режиссёр фильма «Самая красивая жена» Дамиано Дамиани. Сначала Франческе не понравилось её новое имя, но потом она привыкла и даже стала думать, что именно псевдоним помог ей обрести успех и счастье.

Фото: instagram.com/naikerivelli