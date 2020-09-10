Дмитрий Исхаков показал архивное фото со свадьбы с Полиной Гагариной

Новости России. Фотограф Дмитрий Исхаков рассказал о событии, которое случилось семь лет назад. О свадьбе с Полиной Гагариной.

«С того момента наша жизнь, как песочные часы – два хрупких сосуда, связанных невидимой нитью времени, что связала нас, наши судьбы», – написал на своей странице в Instagram Исхаков.

Бывший муж Гагариной признался, что с того момента их жизнь превратилась в удивительное приключение. Дмитрий продолжает с нежностью в сердце вспоминать те годы, которые пара провела вместе.