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Дмитрий Исхаков показал архивное фото со свадьбы с Полиной Гагариной

10 сентября 2020 07:17
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Новости России. Фотограф Дмитрий Исхаков рассказал о событии, которое случилось семь лет назад. О свадьбе с Полиной Гагариной.

«С того момента наша жизнь, как песочные часы – два хрупких сосуда, связанных невидимой нитью времени, что связала нас, наши судьбы», – написал на своей странице в Instagram Исхаков.

Бывший муж Гагариной признался, что с того момента их жизнь превратилась в удивительное приключение. Дмитрий продолжает с нежностью в сердце вспоминать те годы, которые пара провела вместе.

Дмитрий Исхаков показал архивное фото со свадьбы с Полиной Гагариной -1

Фото: instagram.com/isxakov 

«Если бы у меня была возможность что-то изменить, едва ли бы я ей воспользовался», – добавил фотограф.

О расставании Гагариной и Исхакова стало известно весной 2020 года. С тех пор Дмитрий не раз высказывался на тему брака, а также отмечал, что не испытывает никакого желания близкого общения с женщинами.

Пользователи соцсетей в оценке действий фотографа разделились на два лагеря. Одни считают, что Дмитрий поступает правильно, делясь своими эмоциями. Другие придерживаются мнения, что точка в отношениях уже поставлена и пора отпустить эту ситуацию.

Напомним, пара познакомилась по время фотосессии и начала встречаться. Позже фотограф и певица обручились во время поездки в Париж – здесь подробнее.

# Звезды # калейдоскоп # Дмитрий Исхаков # Полина Гагарина # Фотофакт

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