Правда или миф? Рассказываем, можно ли пить воду во время еды

Можно ли пить воду во время еды? Из поколения в поколение передаются слова о том, что делать это вредно. Научным путём никто не пытается это доказать, ведь взрослым это кажется таким же очевидным, как то, что морская вода солёная, а котики пушистые. Но если всё-таки разобраться, действительно ли вредно пить воду во время приёма пищи? Желудочный сок Есть миф, что вода разбавляет желудочный сок, поэтому пища хуже переваривается. На самом деле, нет исследований, подтверждающих эту теорию. Наоборот, гастроэнтерологи придерживаются мнения, что употребление обычной питьевой воды во время еды улучшает пищеварение. Если не пить во время приёма пищи, организм для её переваривания сам будет выделять жидкость, а это в каком-то смысле можно считать тратой внутренних ресурсов. Если же выпить воды, организм воспользуется жидкостью, которая поступила извне.

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Похудение Считается, что если пить во время или сразу после еды, то желудок будет растягиваться жидкостью, что в итоге приведёт к набору веса. В действительности всё как раз наоборот. Было проведено 12-недельное исследование. Добровольцы выпивали по 500 мл воды перед каждым приёмом пищи. В результате этого участники эксперимента потеряли около 2 кг. Исследователи объяснили это тремя причинами. Первая – если желудок наполнен водой, то снижается аппетит, в результате чего человек съедает меньше. Вторая – быстрее приходит чувство насыщения. Все мы не раз замечали, что вроде бы уже много съели, но всё ещё голодные. Однако если не прекратить приём пищи, легко можно переесть. Вода, попадая в желудок, выступает в роли первопроходчика. В мозг отправляется сигнал, что в организм начали поступать питательные вещества, поэтому можно больше не вызывать чувство голода. Третья – на усвоение 500 мл воды тратится около 24 ккал.

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Чай и кофе До этого речь шла про обычную питьевую воду, но как быть с молоком, соком, чаем, кофе? Их тоже можно пить во время приёма пищи. Однако есть небольшая оговорка – в похудении они не помогут. Часто люди пьют чай и кофе с сахаром, сок по умолчанию содержит сахар, а молоко калорийнее воды. После еды После еды тоже можно пить чай, кофе и другие напитки, это не причинит никакого вреда организму. Впрочем, если делать это всё с печеньками или бутербродами, то тут уже возникает опасность переедания.

Фото: pixabay.com