Сходство поражает. Вот как выглядит младшая дочь Адриано Челентано
Наверняка вам знаком Адриано Челентано. Этот харизматичный актёр прославился после роли в популярном фильме «Укрощение строптивого». Кинокартина мало кого оставила равнодушным, ведь где это видано, чтобы 25-летняя девушка сама пыталась завязать отношения с 40-летним фермером?
О жизни ныне 82-летнего Челентано известно немало, а вот о его детях редко можно услышать. Нам стало интересно, как сложилась жизнь младшей дочери Адриано.
Розалинда родилась 15 июля 1968 года. В детстве она любила рисовать. Девушка добилась таких успехов в своём хобби, что позже проводились выставки её работ.
Фото: instagram.com/adriano_celentano_fan_page
По словам младшей дочери Челентано, мать воспитывала её вместе с братом и сестрой в строгости. Вероятно, это стало одной из причин того, почему Розалинда в 18 лет ушла из дома. Девушка полгода жила на улице.
Фото: Getty Images / J. Vespa
В 20 лет Розалинда дебютировала в итальянской комедии «Поезд со сливками». Следующий фильм с участием дочери Адриано вышел на экраны через пять лет. После этого актриса начала относительно регулярно сниматься в кино.
Самой известной ролью Розалинды является сатана в фильме Мела Гибсона «Страсти Христовы». Что интересно, за эту роль актриса не взяла денег, она просто хотела показать, насколько важна для неё работа.
Фото: кадр из фильма «Страсти Христовы»
Сейчас Розалинда живёт в Милане и продолжает сниматься в фильмах. С родителями у актрисы сложные отношения, но семья старается лучше понять друг друга.
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