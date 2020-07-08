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Сходство поражает. Вот как выглядит младшая дочь Адриано Челентано

08 июля 2020 09:31
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Наверняка вам знаком Адриано Челентано. Этот харизматичный актёр прославился после роли в популярном фильме «Укрощение строптивого». Кинокартина мало кого оставила равнодушным, ведь где это видано, чтобы 25-летняя девушка сама пыталась завязать отношения с 40-летним фермером?

О жизни ныне 82-летнего Челентано известно немало, а вот о его детях редко можно услышать. Нам стало интересно, как сложилась жизнь младшей дочери Адриано.

Розалинда родилась 15 июля 1968 года. В детстве она любила рисовать. Девушка добилась таких успехов в своём хобби, что позже проводились выставки её работ.

Сходство поражает. Вот как выглядит младшая дочь Адриано Челентано-1

Фото: instagram.com/adriano_celentano_fan_page

По словам младшей дочери Челентано, мать воспитывала её вместе с братом и сестрой в строгости. Вероятно, это стало одной из причин того, почему Розалинда в 18 лет ушла из дома. Девушка полгода жила на улице.

Сходство поражает. Вот как выглядит младшая дочь Адриано Челентано-4

Фото: Getty Images / J. Vespa

В 20 лет Розалинда дебютировала в итальянской комедии «Поезд со сливками». Следующий фильм с участием дочери Адриано вышел на экраны через пять лет. После этого актриса начала относительно регулярно сниматься в кино.

Сходство поражает. Вот как выглядит младшая дочь Адриано Челентано-7

Фото: Facebook / Rosalinda Celentano Fans

Самой известной ролью Розалинды является сатана в фильме Мела Гибсона «Страсти Христовы». Что интересно, за эту роль актриса не взяла денег, она просто хотела показать, насколько важна для неё работа.

Сходство поражает. Вот как выглядит младшая дочь Адриано Челентано-10

Фото: кадр из фильма «Страсти Христовы»

Сейчас Розалинда живёт в Милане и продолжает сниматься в фильмах. С родителями у актрисы сложные отношения, но семья старается лучше понять друг друга.

Сходство поражает. Вот как выглядит младшая дочь Адриано Челентано-13

Фото: Facebook / Rosalinda Celentano Fans

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что стало с шестью культовыми актрисами сериалов. Вы точно знаете этих артисток – здесь подробнее

# Звезды # калейдоскоп # Адриано Челентано # Мел Гибсон # Фотофакт

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