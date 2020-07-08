Сходство поражает. Вот как выглядит младшая дочь Адриано Челентано

Наверняка вам знаком Адриано Челентано. Этот харизматичный актёр прославился после роли в популярном фильме «Укрощение строптивого». Кинокартина мало кого оставила равнодушным, ведь где это видано, чтобы 25-летняя девушка сама пыталась завязать отношения с 40-летним фермером?

О жизни ныне 82-летнего Челентано известно немало, а вот о его детях редко можно услышать. Нам стало интересно, как сложилась жизнь младшей дочери Адриано.

Розалинда родилась 15 июля 1968 года. В детстве она любила рисовать. Девушка добилась таких успехов в своём хобби, что позже проводились выставки её работ.