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Построил свой Бэтмобиль. Студент потратил 10 месяцев, чтобы создать настоящий автомобиль супергероя

09 сентября 2020 14:27
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Молодой парень после просмотра фильма о Бэтмене загорелся одной идеей. Юноша захотел создать копию автомобиля этого персонажа.

Как сообщает Oddity Central, 23-летний студент-архитектор из Ханоя по имени Нгуен Дак Чанг был невероятно впечатлён трилогией Кристофера Нолана «Темный рыцарь». И особенно понравилось Нгуену транспортное средство, на котором перемещался супергерой.

Построил свой Бэтмобиль. Студент потратил 10 месяцев, чтобы создать настоящий автомобиль супергероя -1

Фото: soha.vn 

Немного поразмыслив, Дак Чанг решился – он построит свой собственный Бэтмобиль. Молодой человек занимается этим проектом уже 10 месяцев и вложил в него более 21,5 тысячи долларов. И хотя парень считает, что автомобиль готов ещё только на 90%, уже сейчас студент стал знаменитостью в своём городе.

Построил свой Бэтмобиль. Студент потратил 10 месяцев, чтобы создать настоящий автомобиль супергероя -4

Фото: Oddity Central 

Бэтмобиль имеет 400-кубовый двигатель и может развивать скорость до 100 км/ч. Система подвески состоит из 4 передних и 2 задних амортизаторов. Выхлопная система сзади машины хотя и выглядит как у оригинала, но в функциональном плане она использует выхлопную систему мотоцикла. Двери, как и в оригинале, открываются на манер «соколиного крыла».  

Построил свой Бэтмобиль. Студент потратил 10 месяцев, чтобы создать настоящий автомобиль супергероя -7

Фото: Oddity Central 

Однако поскольку Нгуен ограничен в средствах, кузов автомобиля местами сделан не из качественного металла, а из картона, термопластика и железных труб. Пока неизвестно, когда Бэтмобиль Дак Чанга начнёт ездить по дорогам. По словам молодого человека, ему и его пятерым компаньонам ещё предстоит доработать многие технические моменты.

Построил свой Бэтмобиль. Студент потратил 10 месяцев, чтобы создать настоящий автомобиль супергероя -10

Фото: Oddity Central 

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что не обязательно быть настоящим супергероем, чтобы спасать людей. Мужчина надел костюм Бэтмена и помог маленькой девочке, которую дразнили в детском саду – подробнее здесь.

# Необычное # калейдоскоп # Кристофер Нолан # Фотофакт

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