82-летнюю оперную певицу Монсеррат Кабалье приговорили к шести месяцам тюрьмы

Новости Испании. Суд Барселоны приговорил всемирно известную оперную певицу Монсеррат Кабалье к шести месяцам тюрьмы за мошенничество и неуплату налогов.



Установлено, что в 2010-м певица оформляла контракты на свои выступления через фирму в Андорре, хотя на самом деле постоянно проживала в Барселоне. Таким образом, испанская казна недополучила около полумиллиона евро.

Певица свою вину признала.

В зале заседания она не присутствовала, а показания давала по видеосвязи, сославшись на плохое самочувствие.