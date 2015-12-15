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82-летнюю оперную певицу Монсеррат Кабалье приговорили к шести месяцам тюрьмы

15 декабря 2015 13:30
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Новости Испании. Суд Барселоны приговорил всемирно известную оперную певицу Монсеррат Кабалье к шести месяцам тюрьмы за мошенничество и неуплату налогов.

Установлено, что в 2010-м певица оформляла контракты на свои выступления через фирму в Андорре, хотя на самом деле постоянно проживала в Барселоне. Таким образом, испанская казна недополучила около полумиллиона евро.

Певица свою вину признала.

В зале заседания она не присутствовала, а показания давала по видеосвязи, сославшись на плохое самочувствие.

82-летнюю оперную певицу Монсеррат Кабалье приговорили к шести месяцам тюрьмы-1

82-летняя Кабалье должна будет выплатить штраф в размере 254 231 евро. Она также не сможет получать государственную помощь в течение 18 месяцев и должна будет выплатить еще 72 тысячи евро в качестве процентов за просроченные платежи.

Оперная дива уже вернула 508 тысяч евро.

И поскольку речь идет о наказании, которое предусматривает менее двух лет тюрьмы, и ранее певица не привлекалась к уголовной ответственности, то этот срок, вероятнее всего, будет условным.

# общество # Звезды # Налоги # Фотофакт # Монсеррат Кабалье

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