Ей уже 54 года. Как сейчас выглядит красавица из «Голубой лагуны»

Помните фильм «Голубая лагуна»? Тот самый, где дети попадают на необитаемый остров, живут спокойной жизнью и влюбляются друг в друга. Главные роли исполнили Брук Шилдс и Кристофер Аткинс.

Фото: кадр из фильма «Голубая лагуна»

Тогда актрисе было всего 14 лет, её актёрское мастерство вызвало серьёзные споры у критиков. Однако одно можно сказать точно – это была яркая и запоминающаяся роль. Как всё начиналось, и какую жизнь сейчас ведёт Брук? Давайте узнаем. Твигги, Мосс, Кроуфорд. А вы знаете, как они сейчас выглядят и чем занимаются?

Фото: instagram.com/brookeshields

Фото: instagram.com/brookeshields

Будущая актриса родилась 31 мая 1965 года. Уже в середине 1970-ых Шилдс стала моделью. К этому её подтолкнула мама, которая хотела вырастить из дочки мировую знаменитость. В 1980 году Брук стала самой молодой моделью, когда-либо появившейся на обложке «Vogue».

Фото: instagram.com/brookeshields

И в том же году на экраны вышел фильм «Голубая лагуна». Фильм более чем окупился в прокате, благодаря чему о начинающей актрисе заговорили. В 1981 году девушка была одной из самых узнаваемых моделей и актрис. А вы мечтали в детстве попасть на необитаемый остров? 6 фильмов о выживании

Фото: instagram.com/brookeshields​​​​​​​

Фото: instagram.com/brookeshields​​​​​​​

Шилдс продолжала активно сниматься, не забывая о карьере модели. В 2001 году Брук вышла замуж за сценариста и режиссёра Криса Хенчи, в браке у них родились двое детей.

Фото: instagram.com/brookeshields​​​​​​​

Сейчас актриса счастлива вместе со своим мужем, снимается в фильмах, участвует в благотворительных акциях, выступает на телевидении. И, конечно, не забывает о воспитании двух дочек.

Фото: instagram.com/brookeshields​​​​​​​