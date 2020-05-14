Прямой эфир

Ей уже 54 года. Как сейчас выглядит красавица из «Голубой лагуны»

14 мая 2020 11:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Помните фильм «Голубая лагуна»? Тот самый, где дети попадают на необитаемый остров, живут спокойной жизнью и влюбляются друг в друга. Главные роли исполнили Брук Шилдс и Кристофер Аткинс. 

Ей уже 54 года. Как сейчас выглядит красавица из «Голубой лагуны» -1

Фото: кадр из фильма «Голубая лагуна» 

Тогда актрисе было всего 14 лет, её актёрское мастерство вызвало серьёзные споры у критиков. Однако одно можно сказать точно – это была яркая и запоминающаяся роль. Как всё начиналось, и какую жизнь сейчас ведёт Брук? Давайте узнаем.  

Твигги, Мосс, Кроуфорд. А вы знаете, как они сейчас выглядят и чем занимаются? 

Ей уже 54 года. Как сейчас выглядит красавица из «Голубой лагуны» -4

Фото: instagram.com/brookeshields 

Ей уже 54 года. Как сейчас выглядит красавица из «Голубой лагуны» -6

Фото: instagram.com/brookeshields 

Будущая актриса родилась 31 мая 1965 года. Уже в середине 1970-ых Шилдс стала моделью. К этому её подтолкнула мама, которая хотела вырастить из дочки мировую знаменитость. В 1980 году Брук стала самой молодой моделью, когда-либо появившейся на обложке «Vogue». 

Ей уже 54 года. Как сейчас выглядит красавица из «Голубой лагуны» -9

Фото: instagram.com/brookeshields 

И в том же году на экраны вышел фильм «Голубая лагуна». Фильм более чем окупился в прокате, благодаря чему о начинающей актрисе заговорили. В 1981 году девушка была одной из самых узнаваемых моделей и актрис. 

А вы мечтали в детстве попасть на необитаемый остров? 6 фильмов о выживании 

Ей уже 54 года. Как сейчас выглядит красавица из «Голубой лагуны» -12

Фото: instagram.com/brookeshields​​​​​​​ 

Ей уже 54 года. Как сейчас выглядит красавица из «Голубой лагуны» -14

Фото: instagram.com/brookeshields​​​​​​​ 

Шилдс продолжала активно сниматься, не забывая о карьере модели. В 2001 году Брук вышла замуж за сценариста и режиссёра Криса Хенчи, в браке у них родились двое детей. 

Ей уже 54 года. Как сейчас выглядит красавица из «Голубой лагуны» -17

Фото: instagram.com/brookeshields​​​​​​​ 

Сейчас актриса счастлива вместе со своим мужем, снимается в фильмах, участвует в благотворительных акциях, выступает на телевидении. И, конечно, не забывает о воспитании двух дочек.   

Ей уже 54 года. Как сейчас выглядит красавица из «Голубой лагуны» -20

Фото: instagram.com/brookeshields​​​​​​​ 

Кстати, недавно мы заинтересовались тем, как сложилась судьба Анастасии Сиваевой.  

Как сейчас выглядит исполнительница роли Даши Васнецовой в сериале «Папины дочки» – читайте здесь.   

# Звезды # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На 79 году жизни умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие»
14 мая 2020 11:04

На 79 году жизни умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие»

Дмитрий Песков и Татьяна Навка заболели коронавирусом
12 мая 2020 13:36

Дмитрий Песков и Татьяна Навка заболели коронавирусом

«Это был мой страшный сон»‌. Сергей Лазарев показал травму с «Евровидения»‌, о которой не рассказывал
12 мая 2020 13:11

«Это был мой страшный сон»‌. Сергей Лазарев показал травму с «Евровидения»‌, о которой не рассказывал