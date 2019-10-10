Когда у тебя очень необычный домашний любимец. 13 жутковатых фото
Говорят, что лучший друг человека – это собака. Но так ли это? Ведь у каждого свои друзья. Иногда эти друзья немного отличаются от привычных, но разве это повод упрекать их? Конечно, нет!
На этот раз мы решили рассказать о человеке, который взял к себе в дом… скелет. Первое время его новый друг смущался, прятался за дверью или под столом, но постепенно освоился, подружился с котом и начал тягать мужчину за волосы.
«Он был так напуган, когда мы привели его домой 2 дня назад, теперь он член семьи», – написал на своей странице в Twitter Джесси Макларен.
Фото: twitter.com/McJesse
Фото: twitter.com/McJesse
Фото: twitter.com/McJesse
Фото: twitter.com/McJesse
Кстати, скелету также удалось подружиться с девушкой и котом Джесси.
Фото: twitter.com/McJesse
Фото: twitter.com/McJesse
Впрочем, вскоре выяснилось, что не только у Макларена есть такой друг. Пользователи соцсети показали, как их собственные скелеты проводят свободное время.
Фото: twitter.com/SunnyCluster
Фото: twitter.com/SunnyCluster
Фото: twitter.com/WhoppingGold617
Фото: twitter.com/a_space_alien
Фото: twitter.com/Wolfmontana
Фото: twitter.com/UNIcycleconsult
Фото: twitter.com/VelvetSparrow