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Когда у тебя очень необычный домашний любимец. 13 жутковатых фото

10 октября 2019 13:07
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Говорят, что лучший друг человека – это собака. Но так ли это? Ведь у каждого свои друзья. Иногда эти друзья немного отличаются от привычных, но разве это повод упрекать их? Конечно, нет!

На этот раз мы решили рассказать о человеке, который взял к себе в дом… скелет. Первое время его новый друг смущался, прятался за дверью или под столом, но постепенно освоился, подружился с котом и начал тягать мужчину за волосы.

«Он был так напуган, когда мы привели его домой 2 дня назад, теперь он член семьи», – написал на своей странице в Twitter Джесси Макларен.

Когда у тебя очень необычный домашний любимец. 13 жутковатых фото-1

Фото: twitter.com/McJesse

Когда у тебя очень необычный домашний любимец. 13 жутковатых фото-3

Фото: twitter.com/McJesse

Когда у тебя очень необычный домашний любимец. 13 жутковатых фото-5

Фото: twitter.com/McJesse

Когда у тебя очень необычный домашний любимец. 13 жутковатых фото-7

Фото: twitter.com/McJesse

Кстати, скелету также удалось подружиться с девушкой и котом Джесси.

Когда у тебя очень необычный домашний любимец. 13 жутковатых фото-10

Фото: twitter.com/McJesse

Когда у тебя очень необычный домашний любимец. 13 жутковатых фото-12

Фото: twitter.com/McJesse

Впрочем, вскоре выяснилось, что не только у Макларена есть такой друг. Пользователи соцсети показали, как их собственные скелеты проводят свободное время.

Когда у тебя очень необычный домашний любимец. 13 жутковатых фото-15

Фото: twitter.com/SunnyCluster

Когда у тебя очень необычный домашний любимец. 13 жутковатых фото-17

Фото: twitter.com/SunnyCluster

Когда у тебя очень необычный домашний любимец. 13 жутковатых фото-19

Фото: twitter.com/WhoppingGold617

Когда у тебя очень необычный домашний любимец. 13 жутковатых фото-21

Фото: twitter.com/a_space_alien

Когда у тебя очень необычный домашний любимец. 13 жутковатых фото-23

Фото: twitter.com/Wolfmontana

Когда у тебя очень необычный домашний любимец. 13 жутковатых фото-25

Фото: twitter.com/UNIcycleconsult

Когда у тебя очень необычный домашний любимец. 13 жутковатых фото-27

Фото: twitter.com/VelvetSparrow

# Курьезы # калейдоскоп # Джесси Макларен # Фотофакт

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