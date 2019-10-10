Когда у тебя очень необычный домашний любимец. 13 жутковатых фото

Говорят, что лучший друг человека – это собака. Но так ли это? Ведь у каждого свои друзья. Иногда эти друзья немного отличаются от привычных, но разве это повод упрекать их? Конечно, нет!

На этот раз мы решили рассказать о человеке, который взял к себе в дом… скелет. Первое время его новый друг смущался, прятался за дверью или под столом, но постепенно освоился, подружился с котом и начал тягать мужчину за волосы.

«Он был так напуган, когда мы привели его домой 2 дня назад, теперь он член семьи», – написал на своей странице в Twitter Джесси Макларен.