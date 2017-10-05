Рената Литвинова опровергла слухи о свадьбе с певицей Земфирой

Новости России. Рената Литвинова хочет в судебном порядке наказать авторов лживых текстов про ее свадьбу с певицей Земфирой.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя актрисы, Литвиновой жаль, что некоторые авторы пишут лживые статьи в СМИ. Актриса хочет найти способ, чтобы наказать журналистов за клевету.

Напомним, что накануне появилась информация о свадьбе Ренаты Литвиновой и Земфиры, которая якобы состоялась в Швеции. Это не первый раз, когда подобного рода сообщения появляются в СМИ.