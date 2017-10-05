Медработник, воспитатель, танцор: кем были жертвы стрельбы в Лас-Вегасе

По данным abc7news, на кантри-фестивале в Лас-Вегасе погибли 59 человек и более 527 пострадавших поступили в больницу. Журналисты собрали информацию о тех, кто ушел из жизни, оказавшись под прицелом в ночь с 1 на 2 октября. Кэндис Бауэрс

Кэндис из штата Калифорния, мать двоих детей. «Она ушла из этого мира, делая то, что любила – танцевала под музыку кантри, один из музыкальных стилей, который ей нравился». Эти строки написали на странинице GoFundMe, созданной с целью почтить ее память. Кристиана Дуарт

Жительница Калифорнии Кристиана работала в Лос-Анджелесе в хоккейном клубе «Лос-Анджелес Кингс».

Джон Фиппен

Житель штата Калифорния, отец шестерых детей. На фестивале был с сыном Тревисом, который был ранен и находится в больнице в Лас-Вегасе. Джордн Ривера

Джордн, которой недавно исполнился 21 год, недавно стала студенткой университета в Сан-Бернардино (Калифорния). Росио Гиллен Роша

Роша из штата Калифорния, профессиональная актриса Диснейленда, у которой остались четверо детей. Мишель Во

В 2003 окончила среднюю школу в Сан-Хосе. Последнее время жила в Лос-Анджелесе и работала в финансовой сфере. Билл Вулф

Билл из штата Пенсильвания был тренером малой лиги, тренеровал юных борцов в Шиппенсберге. Стейси Эйтчбер

Мать 10-летнего сына и 13-летней дочери. На концерте была с мужем Винни Эйтчбером, полицейским из Сан-Франциско, и друзьями. Ее муж призывал людей перебегать в укрытие в перерывах между выстрелами, прикрывая их сзади, и помогал при погрузке пострадавших в авто для транспортировки. Брат Винни:

Он остался. Остался, чтобы помочь пострадавшим, в которых стреляли, и был с ними. Сопровождал их в больницу. Дженнифер Паркс



Дженнифер работала воспитателем в управлении школьного округа. Коллеги вспоминают ее как человека «всегда полного энтузиазма, эннергии, посвятившего всю свою жизнь ученикам, коллегам и испытывающего гордость от того, что она учитель».

Дана Гарднер



У работавшей в округе Сан-Бернардино 52-летней женщины остались трое детей.

Анна Алерс

Анна из штата Калифорния также была матерью троих детей. Крис Ройбел



28-летний Крис, участник войны в Афганистане.

Анджела Гомес



Анджела была студенткой в Риверсайде и собиралась стать медсестрой.

Рэйчел Паркер



Рэйчел работала в архиве департамента полиции Манхэтен Бич на протяжении 10 лет.

Сонни Мелтон

Медбрат Сонни из Теннеси погиб, спасая свою жену от выстрелов. Пара была жената около года. Жена Мелтона:

Спасая мою жизнь, он лишился своей. Лиза Паттерсон



На странице GoFundMe, созданной с целью почтить ее память, Лизу характеризуют как любящую мать и жену. Кроме того, она регулярно оказывала волонтерскую помощь местной команде по софтболу, отдавая «все свое время и энергию».

Бо (Деррик) Тейлор

Сообщается, что Бо погиб вместе со своей спутницей Дениз Кохен



Дениз Кохен



