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«Хозяева архипелага». Нашествие белых медведей в российском посёлке в шести фотографиях

11 февраля 2019 08:54
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Новости России. В России на архипелаге Новая Земля произошло нашествие белых медведей. Из-за этого 9 февраля было решено ввести режим ЧС.  

«Хозяева архипелага». Нашествие белых медведей в российском посёлке в шести фотографиях-1

Фото: instagram.com/muah_irinaelis  

Как сообщает РИА Новости, к настоящему моменту число крупнейших сухопутных хищников планеты в населённых пунктах архипелага уменьшилось, хотя режим ЧС пока сохраняется.  

«Хозяева архипелага». Нашествие белых медведей в российском посёлке в шести фотографиях-4

Фото: instagram.com/this_is_anastasya  

В районе посёлка Белушья Губа были замечены 52 белых медведя. Было несколько случаев нападений на людей, проникновения в жилые и служебные помещения. Животных продолжают вытеснять за пределы населённого пункта.  

«Хозяева архипелага». Нашествие белых медведей в российском посёлке в шести фотографиях-7

Фото: instagram.com/ksenia_efim1108  

В целях безопасности военные передвигаются на транспорте, а детей развозят по детским садам. Всего на архипелаге два детсада, оба временно охраняются, чтобы в случае необходимости отгонять медведей.  

«Хозяева архипелага». Нашествие белых медведей в российском посёлке в шести фотографиях-10

Фото: instagram.com/ksenia_efim1108  

Сами жители архипелага, по всей видимости, вполне привыкли к медведям. На своих страницах в Instagram они делятся фотографиями и видеозаписями нашествия белых хищников.  

«Новая земля – остров вечных льдов, суровых ветров и белых медведей»,  

«Хозяева архипелага». Нашествие белых медведей в российском посёлке в шести фотографиях-13

Фото: instagram.com/muah_irinaelis  

«Белый медведь – хозяин архипелага! Может заглянуть и без приглашения!»,  

«Хозяева архипелага». Нашествие белых медведей в российском посёлке в шести фотографиях-16

Фото: instagram.com/muah_irinaelis  

«Вот ещё вам немножко медвежат из реальной жизни».  

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# Дикие животные # калейдоскоп

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