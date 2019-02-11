«Хозяева архипелага». Нашествие белых медведей в российском посёлке в шести фотографиях

Новости России. В России на архипелаге Новая Земля произошло нашествие белых медведей. Из-за этого 9 февраля было решено ввести режим ЧС.

Фото: instagram.com/muah_irinaelis

Как сообщает РИА Новости, к настоящему моменту число крупнейших сухопутных хищников планеты в населённых пунктах архипелага уменьшилось, хотя режим ЧС пока сохраняется.

Фото: instagram.com/this_is_anastasya

В районе посёлка Белушья Губа были замечены 52 белых медведя. Было несколько случаев нападений на людей, проникновения в жилые и служебные помещения. Животных продолжают вытеснять за пределы населённого пункта.

Фото: instagram.com/ksenia_efim1108

В целях безопасности военные передвигаются на транспорте, а детей развозят по детским садам. Всего на архипелаге два детсада, оба временно охраняются, чтобы в случае необходимости отгонять медведей.

Фото: instagram.com/ksenia_efim1108

Сами жители архипелага, по всей видимости, вполне привыкли к медведям. На своих страницах в Instagram они делятся фотографиями и видеозаписями нашествия белых хищников. «Новая земля – остров вечных льдов, суровых ветров и белых медведей»,

Фото: instagram.com/muah_irinaelis

«Белый медведь – хозяин архипелага! Может заглянуть и без приглашения!»,

Фото: instagram.com/muah_irinaelis