Восемь подарков, которые плохо подходят для Дня святого Валентина

Новости Беларуси. 14 февраля традиционно отмечается Валентинов день или День всех влюблённых.

Этот праздник может послужить поводом для обширного изучения, но, пожалуй, сегодня писать доклад или курсовую мы не станем. Хотя хочется упомянуть, что в Японии День святого Валентина всегда проходит весело. В прошлом году, например, молодые японцы возмущались, что публичное проявление любви парочками оскорбляет их чувства. А в этом году возмущаются японки, которым приходится покупать дорогущий шоколад, чтобы никого не обидеть.

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Сегодня мы решили составить список подарков, которые далеко не всегда радуют вторых половинок. Подборка в некоторой мере субъективна, ведь у каждой пары отношения складываются индивидуально. Однако если вы волнуетесь, что можете подарить нечто совсем плохое, то можете ознакомиться с данным списком. Приступаем.

1. Слишком дорогой подарок.

Если у вас с вашим партнёром примерно одинаковый уровень дохода, то, возможно, ничего страшного не случится, в противном случае это может привести к непредсказуемым последствиям.

Если девушка подарит молодому человеку дорогой подарок, то юноша может задаться вопросом: «Я зарабатываю меньше неё?». Обычно, парни зарабатывают больше девушек. Да, это сексизм, но ещё далеко не все готовы к абсолютному равноправию. В итоге дорогой подарок может ударить по самолюбию юноши. Реакции могут быть разные – от ощущения сильной неловкости до серьёзной обиды.

Если молодой человек подарит девушке дорогой подарок, то есть несколько вариантов развития событий. А) Девушка рада, с улыбкой приняла подарок и не видит в этом ничего плохого. Б) Девушке неловко и она чувствует, что должна сделать что-то в ответ. В) Девушка очень рада, готова Вас расцеловать, хвастается всем подругам и так далее. На следующее 14 февраля ожидает подарок аналогичной стоимости или дороже. Г) Девушка недовольна, поскольку считает излишне дорогие подарки неуместными.

2. Тапочки, полотенце, носки, бритва, гель для душа и так далее.

Строго говоря, эти варианты не так уж плохи, если вы уже состоявшаяся пара и не так давно отмечали, скажем, медную свадьбу. Вроде, уже много чего друг другу подарили, поэтому можно вручить предметы первой необходимости, а чем-то более серьёзным поздравлять с днём рождения.

Но если вы начали встречаться относительно недавно и всё может быть, или может не быть, то следует подготовиться серьёзнее. Обычно данные подарки считаются признаком отсутствия фантазии или наличия огромного месторождения лени, которое уже успешно разрабатывается.

3. Антиперспирант, сертификат в парикмахерскую/салон красоты, шампунь против перхоти и так далее.

Данный пункт в большей мере предназначен парням. Запомните – никакого намёка на женскую несовершенность. Она идеальна и точка. Во всяком случае до тех пор, пока у вас не стало всё серьёзно. Не смейте заикаться про запах пота, наличие перхоти или целлюлит на ногах. И средства против них – очень плохая идея.

4. Нижнее бельё, подарки из «магазина для взрослых».

Опять же, зависит от стадии отношений. На начальном этапе подобные намёки могут показаться грубостью, нетактичностью и так далее. И если парни к подобным подаркам относятся с юмором, а иногда даже рады, то девушки в большинстве случаев предпочли бы что-нибудь другое.

5. Подарки-розыгрыши.

Вы – молодой симпатичный парень с юмором. Решили подарить девушке особенный букет с сюрпризом в цветке. Радостная девушка принимает букет, по имеющейся у неё привычке тянется понюхать цветы и… Бух! В неё летит пена для бритья. И вот девушка находится на улице, на неё все смотрят, а её лицо полностью покрыто прекрасной, нежнейшей, ароматнейшей пеной для бритья. Разве не чудесно? Нет. Совсем. И Вам лучше убегать.

Рекомендуется отложить подобные подарки на 1 апреля. В день смеха они будут вполне уместны, а также укажут на ваше желание делать жизнь ярче и интереснее.

6. Просто открытка или открытка с деньгами.

Обычно День всех влюблённых призван показать, что ваш партнёр любят вас, помнит о вас и заботится о вас. Подарки зачастую носят символичный характер и нужны как знак внимания. Подарить пустую открытку или с деньгами в придачу – не очень хорошая идея. Хотя это определённо лучше подарков из трёх предыдущих пунктов.

7. Плюшевый мишка или яркий подарок специально для Дня святого Валентина.

Юноша вряд ли обрадуется плюшевому мишке или броской розовой майке с надписью «Love». Скорее всего, эти вещи будут аккуратно помещены на полку. Девушка совсем не всегда будет рада креативной консервной банке с этикеткой «Здесь находится дыхание, которое я затаил, увидев тебя впервые». Или?.. Определённым людям такие подарки могут прийтись по вкусу, поэтому важно понимать человека, которому будет вручаться подарок.

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8. Домашнее животное.

Кто может не любить котиков? Никто! Но вместе прелестным тёплым комком шерсти вы подарите множество сопутствующих проблем. Шерсть надо убирать, питомца надо мыть, кормить, искать ему место жительства на время поездки за границу. А если у вашего партнёра ещё и аллергия на подаренное животное, то неловкая ситуация обеспечена.

С другой стороны, если ваша девушка или ваш молодой человек прямым текстом говорит: «пожалуйста, подари мне черепашку/кролика, жить без него не могу», то можете смело дарить питомца. Но на всякий случай уточните ещё раз, не было ли это шуткой.

Пожалуй, на этом список и закончим, пока вы совсем не отчаялись в мыслях: «Да что ж ещё можно подарить?!». Проявите фантазию, удачи.