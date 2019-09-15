Джекман, Мадонна, Маккартни. Рассказываем о знаменитостях, которые воспитывались без матери

В жизни нередко распадаются семьи по тем или иным причинам. Чаще всего дети остаются под опекой матерей, однако иногда роль опекуна может лечь на плечи отцов. Способности мужчин воспитывать детей часто недооцениваются, поэтому мы решили рассказать о нескольких примерах, когда отцы отлично справились со своей задачей. Хью Джекман Актёр наиболее известен ролью Россомахи в серии фильмов «Люди Икс», однако среди его работ есть множество других, в числе которых «Ван Хельсинг», «Живая сталь», «Робот по имени Чаппи». Джекман, помимо своего актёрского мастерства, известен тем, что уже пять раз поборол рак кожи, однако мало кто знает, что Хью рос в неполной семье, где его воспитывал отец. Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями Родители будущего актёра – Крис Джекман и Грейс Уотсон – развелись, когда Хью было 8 лет. Его мать вместе с двумя дочерьми вернулась жить в Великобританию, а отец вместе с Джекманом и двумя его братьями остался в Австралии. Крис воспитывал детей в строгости и приучал преодолевать трудности. Также отец Хью время от времени ходил с сыновьями в походы. В итоге между ним и детьми сложились тёплые отношения, а актёр считает своего отца героем.

Фото: instagram.com/thehughjackman

Мадонна Одна из самых успешных певиц в истории. Она была третьей из шести детей и старшей дочерью, поэтому её назвали в честь матери – Мадонна Луиз. Мать Мадонны была исключительно религиозной и считала аборт грехом. Когда у неё диагностировали рак груди во время шестой беременности, она родила ребёнка, но умерла через несколько месяцев в 30 лет. Такой поступок матери повлиял на будущее творчество Мадонны. И, конечно, теперь воспитанием будущей певицы занимался отец Сильвио Энтони Чикконе.

Фото: instagram.com/madonna

Нельзя сказать, что всё проходило гладко. В 14 лет Мадонна исполнила на школьном вечере талантов слишком откровенный по тем временам танец. Отец посадил дочь под домашний арест. Потом будущая певица влюбилась в преподавателя, что снова вызвало некоторое напряжение в отношениях с отцом. Ещё один накал между ними случился после того, как Мадонна выбрала путь артистки, хотя Чикконе хотел, чтобы дочь стала врачом или юристом. Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото

Фото: instagram.com/madonna

Несмотря на все эти сложности, Мадонна во многом благодарна отцу. Певица рассказывала, что Чикконе давал детям по 25 центов за каждую отметку «отлично», так Мадонна стала отличницей. Также будущая исполнительница уговорила отца отдать её учиться балету, хотя мужчина хотел, чтобы дочь училась игре на фортепиано. В общем, пусть между отцом и дочкой не раз возникали разногласия, с воспитательной задачей Чикконе справился.

Фото: instagram.com/madonna

Пол Маккартни Музыкант, один из основателей группы The Beatles. Когда Маккартни был ещё подростком, его мать умерла от рака груди. С этого момента Пол остался на попечении отца. К 14-летию сына Джеймс Маккартни подарил ему трубу, которую будущий музыкант, с согласия отца, поменял на гитару. Позже Пол говорил, что этот подарок помог ему оправиться от смерти матери. Джеймс сам был трубачом и пианистом, поэтому старался заинтересовать троих своих сыновей музыкой. Они вместе играли дома и ходили на местные концерты. О Джеймсе Пол говорил, что тот был замечательным отцом, который ставил образование детей на первое место. Также мужчина научил детей самодостаточности. «Мой отец всегда был рядом, и он был весёлым парнем, который играл на фортепиано и рассказывал анекдоты», – говорил о своём отце Пол.

Фото: mccartneyphoto.blogspot.com

Молли Шеннон Актриса, певица и комик. Известна участием в музыкально-юмористической телепрограмме «Субботним вечером в прямом эфире». Шеннон осталась без матери в четыре года. Причина – ДТП. В аварии погибли мать Молли, её младшая сестра и кузен. Выжили будущая певица, её младшая сестра Мэри и их отец Джеймс Фрэнсис Шеннон. После той аварии отец девочек старался уделять им много внимания, поощрял разные их проделки. Джеймс был оптимистом и, несмотря на произошедшую трагедию, оставался позитивным. Он же приучал дочек не унывать. Возможно, отсюда и появилось желание Молли стать комиком.

Фото: instagram.com/theofficialsuperstar

Принцы Уильям и Гарри Вероятно, о случившемся с матерью принцев Уильяма и Гарри знают все, кто хоть сколько-нибудь интересуется британской королевской семьёй. Принцесса Диана погибла в автомобильной катастрофе, когда принцам было 15 и 12 лет. Обоим было нелегко, но если принцу Уильяму удавалось контролировать себя, то горе на лице принца Гарри был отчётливо видно всем. Принцессе Диане – 58. Редкие фото леди Ди и обстоятельства, при которых они были сделаны И если раньше воспитанием детей чаще занималась принцесса Диана, то теперь ведущую роль занял принц Уэльский. Он начал учитывать чувства детей, делая что-либо. Принц Чарльз стал больше времени проводить с юными принцами и вместе с ними занимался активным отдыхом. Теперь принцы Уильям и Гарри выросли, у них у самих есть дети, а принц Уэльский стал дедушкой. И, похоже, ему нравится его новая роль.