СМИ: в больницу к Заворотнюк срочно приехали её мама и муж

Новости России. Вечером 14 сентября в больницу к Анастасии Заворотнюк приехали её муж Пётр Чернышёв и мать.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на «Пятый канал», родственники актрисы были сильно встревожены.

Ранее в СМИ появились сведения, что у Заворотнюк обнаружена глиома – самая распространённая опухоль головного мозга. Химиолучевая терапия не дала желаемого результата.

По информации Telegram-канала Mash, актриса подключена к аппарату ИВЛ. Заворотнюк находится в коме, у неё отёк мозга и многочисленные осложнения на фоне болезни, из-за чего не могут быть проведены операция и спецтерапия.