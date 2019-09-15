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СМИ: в больницу к Заворотнюк срочно приехали её мама и муж

15 сентября 2019 08:49
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Новости России. Вечером 14 сентября в больницу к Анастасии Заворотнюк приехали её муж Пётр Чернышёв и мать.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на «Пятый канал», родственники актрисы были сильно встревожены.

Ранее в СМИ появились сведения, что у Заворотнюк обнаружена глиома – самая распространённая опухоль головного мозга. Химиолучевая терапия не дала желаемого результата.

По информации Telegram-канала Mash, актриса подключена к аппарату ИВЛ. Заворотнюк находится в коме, у неё отёк мозга и многочисленные осложнения на фоне болезни, из-за чего не могут быть проведены операция и спецтерапия.

Ранее в ряде СМИ сообщили, что актрису ввели в медикаментозную кому (подробнее здесь).

# Звезды # калейдоскоп # Анастасия Заворотнюк

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