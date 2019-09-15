Дважды рекордсменка. 15-летняя Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса

Новости России. 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова занесена в Книгу рекордов Гиннесса.
Новости России. 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова занесена в Книгу рекордов Гиннесса.
Фото: instagram.com/avtrusova
Как сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса, спортсменка стала первой фигуристкой, которая исполнила четверные тулуп и лутц на официальных соревнованиях.
Фото: instagram.com/teamtrusova_official
Первый рекорд был установлен 10 марта 2018 года. На юниорском чемпионате мира в Болгарии Александра продемонстрировала четверной тулуп. Второй рекорд был установлен 12 октября того же года. На этапе «Гран-При» в Армении Трусова исполнила четверной лутц.
Сенсация и очередной мировой рекорд. 14-летняя фигуристка Александра Трусова исполнила четверной лутц
Фото: instagram.com/teamtrusova_official
Кстати, несколько месяцев назад мы рассказывали о других спортсменах, попавших в Книгу рекордов Гиннеса.
В их числе два белоруса – здесь подробнее.