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Дважды рекордсменка. 15-летняя Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса

15 сентября 2019 12:41
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Новости России. 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Дважды рекордсменка. 15-летняя Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса-1

Фото: instagram.com/avtrusova

Как сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса, спортсменка стала первой фигуристкой, которая исполнила четверные тулуп и лутц на официальных соревнованиях.

Дважды рекордсменка. 15-летняя Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса-4

Фото: instagram.com/teamtrusova_official

Первый рекорд был установлен 10 марта 2018 года. На юниорском чемпионате мира в Болгарии Александра продемонстрировала четверной тулуп. Второй рекорд был установлен 12 октября того же года. На этапе «Гран-При» в Армении Трусова исполнила четверной лутц.

Сенсация и очередной мировой рекорд. 14-летняя фигуристка Александра Трусова исполнила четверной лутц

Дважды рекордсменка. 15-летняя Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса-7

Фото: instagram.com/teamtrusova_official

Кстати, несколько месяцев назад мы рассказывали о других спортсменах, попавших в Книгу рекордов Гиннеса.

В их числе два белоруса – здесь подробнее.

# Фигурное катание # калейдоскоп # Александра Трусова # Фотофакт

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