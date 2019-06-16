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Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?

16 июня 2019 13:52
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Многие слышали, что спорт сильно меняет человека. Когда-то давно считалось, что занятия спортом мешают интеллектуальной деятельности, но учёные доказали, что всё совсем наоборот. В здоровом крепком теле мозг лучше снабжается кровью, реже бывают скачки давления, укрепляется иммунитет. Всё это позволяет дольше и лучше думать.  

Однако если абстрагироваться от пользы спорта для мышления, то какие изменения происходят с человеком, если он занимается плаванием или теннисом? Заметна ли разница между рекордсменом по подтягиваниям и рекордсменом в подъёме штанги? Определённо, да. И мы решили убедиться в этом на конкретных примерах.  

1. Сергей Кудаев. Акробат и обладатель рекорда по наибольшему числу отжиманий, стоя на руках, за одну минуту – 51 раз. Кстати, Кудаев – белорус. Он родился в Новополоцке, а сейчас живёт в Москве.  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-1

Фото: vk.com/id35627038  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-3

Фото: vk.com/id35627038  

2. Дженни Грэм. Обладательница рекорда по самому быстрому кругосветному путешествию на велосипеде – 124 дня 11 часов.  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-6

Фото: instagram.com/jennygrahamis_  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-8

Фото: twitter.com/jennygrahamis  

3. Юлия Гюнтель (Злата). Обладательница нескольких рекордов в Книге рекордов Гиннеса, многими признаётся самой гибкой девушкой в мире.  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-11

Фото: instagram.com/zlata_girls_contortion  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-13

Фото: pulya.net  

4. Тяжелоатлеты Маттиас Штайнер и Альмир Веладжич. Обладатели парного рекорда. Немецкие олимпийцы вдвоём подняли штангу массой 333,3 кг.  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-16

Фото: instagram.com/guinnessworldrecords  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-18

Фото: instagram.com/guinnessworldrecords  

5. Эдди Холл. Обладатель титула «Самый сильный человек мира» и мирового рекорда в становой тяге – 500 кг.  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-21

Фото: instagram.com/eddiehallwsm  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-23

Фото: instagram.com/eddiehallwsm  

6. Эван Унгар. Обладатель рекорда по самому высокому прыжку на одной ноге – 1,346 м.  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-26

Фото: instagram.com/evanungar  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-28

Фото: facebook.com/MakeTheDecision  

7. Максим Трухоновец, Обладатель двух рекордов Гиннесса: по максимальному количеству подтягиваний (30 раз за минуту с дополнительным весом 18 кг) и по количеству выходов силой на обе руки (26 раз за минуту). И это второй белорус в списке, Максим живёт в Минске.  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-31

Фото: vk.com/max_true  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-33

Фото: vk.com/max_true  

8. Элиуд Кипчоге. Самый быстрый марафонец – 2 часа 1 минута и 39 секунд. К слову, у него есть и неофициальный рекорд – 2 часа 25 секунд.  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-36

Фото: instagram.com/kipchogeeliud  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-38

Фото: instagram.com/kipchogeeliud  

9. Флоренс Гриффит-Джойнер. Трёхкратная олимпийская чемпионка, и обладательница действующих рекордов мира в беге на 100 м и 200 м.  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-41

Фото: instagram.com/flojoforever  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-43

Фото: instagram.com/flojoforever  

10. Алекс Родригес. Обладатель не менее трёх мировых рекордов в бейсболе. Один из них – самый молодой бейсболист, который сделал 500 хоум-ранов.  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-46

Фото: instagram.com/arod  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-48

Фото: instagram.com/arod  

11. Летиция Буфони. Обладательница мирового рекорда за самое большое количество побед в уличном скейтбординге среди женщин.  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-51

Фото: instagram.com/leticiabufoni  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-53

Фото: instagram.com/leticiabufoni  

12. Майкл Фред Фелпс II. Пловец, единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион и мастер «камбэка». Объявил о завершении карьеры в 2012 году, но в 2016 году принял участие на Олимпиаде в Рио, выиграл пять золотых и одну серебряную медаль.  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-56

Фото: instagram.com/m_phelps00  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-58

Фото: instagram.com/m_phelps00  

13. Ян Железны. Трёхкратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира в метании копья. Обладатель действующего рекорда в метании копья – 98 м 48 см.  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-61

Фото: instagram.com/chami_lll  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-63

Фото: instagram.com/karolina.p_photo  

14. Криштиану Роналду. Один из лучших футболистов всех времён, обладатель огромного количества рекордов.  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-66

Фото: instagram.com/cristiano  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-68

Фото: instagram.com/cristiano  

15. Алина Загитова. Фигуристка-одиночница, занимает 1 место в рейтинге Международного союза конькобежцев. Удерживает мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов, а также является самой юной фигуристкой, сумевшей победить на всех главных стартах.  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-71

Фото: instagram.com/azagitova  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-73

Фото: instagram.com/azagitova  

16. Наоми Осака. Теннисистка, первая ракетка мира в женском одиночном разряде.  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-76

Фото: instagram.com/naomiosaka  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-78

Фото: instagram.com/naomiosaka  

17. Уилт Чемберлен. Баскетболист, обладатель множества рекордов. В числе прочего он установил абсолютный рекорд по количеству очков, заброшенных за одну игру в матче НБА — 100.  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-81

Фото: instagram.com/basketball.101  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-83

Фото: instagram.com/b_mag44  

18. Полина Рагимова. Волейболистка, обладательница рекорда по результативности. Набрала 58 очков в одном из матчей чемпионата Японии.  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-86

Фото: instagram.com/polina_rahimova  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-88

Фото: instagram.com/polina_rahimova  

19. Ким У Джин. Стрелок из лука, олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира. В квалификационном раунде к летним Олимпийским играм 2016 года установил мировой рекорд, набрав 700 очков.  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-91

Фото: olympicchannel.com  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-93

Фото: olympicchannel.com  

20. Аладар Геревич. Фехтовальщик, семикратный олимпийский чемпион и 14-кратный чемпион мира.  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-96

Фото: vk.com/public126628474  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-98

Фото: vk.com/public126628474  

21. Уле-Эйнар Бьорндален. Биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион, самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира по биатлону.  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-101

Фото: instagram.com/oleeinarbjorndalen  

Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?-103

Фото: instagram.com/dadofun  

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