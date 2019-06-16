Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?

Многие слышали, что спорт сильно меняет человека. Когда-то давно считалось, что занятия спортом мешают интеллектуальной деятельности, но учёные доказали, что всё совсем наоборот. В здоровом крепком теле мозг лучше снабжается кровью, реже бывают скачки давления, укрепляется иммунитет. Всё это позволяет дольше и лучше думать.

Однако если абстрагироваться от пользы спорта для мышления, то какие изменения происходят с человеком, если он занимается плаванием или теннисом? Заметна ли разница между рекордсменом по подтягиваниям и рекордсменом в подъёме штанги? Определённо, да. И мы решили убедиться в этом на конкретных примерах.

1. Сергей Кудаев. Акробат и обладатель рекорда по наибольшему числу отжиманий, стоя на руках, за одну минуту – 51 раз. Кстати, Кудаев – белорус. Он родился в Новополоцке, а сейчас живёт в Москве.