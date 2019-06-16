Самые сильные, гибкие, быстрые. Как выглядят лучшие в своих дисциплинах спортсмены?
Многие слышали, что спорт сильно меняет человека. Когда-то давно считалось, что занятия спортом мешают интеллектуальной деятельности, но учёные доказали, что всё совсем наоборот. В здоровом крепком теле мозг лучше снабжается кровью, реже бывают скачки давления, укрепляется иммунитет. Всё это позволяет дольше и лучше думать.
Однако если абстрагироваться от пользы спорта для мышления, то какие изменения происходят с человеком, если он занимается плаванием или теннисом? Заметна ли разница между рекордсменом по подтягиваниям и рекордсменом в подъёме штанги? Определённо, да. И мы решили убедиться в этом на конкретных примерах.
1. Сергей Кудаев. Акробат и обладатель рекорда по наибольшему числу отжиманий, стоя на руках, за одну минуту – 51 раз. Кстати, Кудаев – белорус. Он родился в Новополоцке, а сейчас живёт в Москве.
2. Дженни Грэм. Обладательница рекорда по самому быстрому кругосветному путешествию на велосипеде – 124 дня 11 часов.
Фото: instagram.com/jennygrahamis_
Фото: twitter.com/jennygrahamis
3. Юлия Гюнтель (Злата). Обладательница нескольких рекордов в Книге рекордов Гиннеса, многими признаётся самой гибкой девушкой в мире.
Фото: instagram.com/zlata_girls_contortion
4. Тяжелоатлеты Маттиас Штайнер и Альмир Веладжич. Обладатели парного рекорда. Немецкие олимпийцы вдвоём подняли штангу массой 333,3 кг.
Фото: instagram.com/guinnessworldrecords
Фото: instagram.com/guinnessworldrecords
5. Эдди Холл. Обладатель титула «Самый сильный человек мира» и мирового рекорда в становой тяге – 500 кг.
Фото: instagram.com/eddiehallwsm
Фото: instagram.com/eddiehallwsm
6. Эван Унгар. Обладатель рекорда по самому высокому прыжку на одной ноге – 1,346 м.
Фото: instagram.com/evanungar
Фото: facebook.com/MakeTheDecision
7. Максим Трухоновец, Обладатель двух рекордов Гиннесса: по максимальному количеству подтягиваний (30 раз за минуту с дополнительным весом 18 кг) и по количеству выходов силой на обе руки (26 раз за минуту). И это второй белорус в списке, Максим живёт в Минске.
8. Элиуд Кипчоге. Самый быстрый марафонец – 2 часа 1 минута и 39 секунд. К слову, у него есть и неофициальный рекорд – 2 часа 25 секунд.
Фото: instagram.com/kipchogeeliud
Фото: instagram.com/kipchogeeliud
9. Флоренс Гриффит-Джойнер. Трёхкратная олимпийская чемпионка, и обладательница действующих рекордов мира в беге на 100 м и 200 м.
Фото: instagram.com/flojoforever
Фото: instagram.com/flojoforever
10. Алекс Родригес. Обладатель не менее трёх мировых рекордов в бейсболе. Один из них – самый молодой бейсболист, который сделал 500 хоум-ранов.
11. Летиция Буфони. Обладательница мирового рекорда за самое большое количество побед в уличном скейтбординге среди женщин.
Фото: instagram.com/leticiabufoni
Фото: instagram.com/leticiabufoni
12. Майкл Фред Фелпс II. Пловец, единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион и мастер «камбэка». Объявил о завершении карьеры в 2012 году, но в 2016 году принял участие на Олимпиаде в Рио, выиграл пять золотых и одну серебряную медаль.
Фото: instagram.com/m_phelps00
Фото: instagram.com/m_phelps00
13. Ян Железны. Трёхкратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира в метании копья. Обладатель действующего рекорда в метании копья – 98 м 48 см.
Фото: instagram.com/chami_lll
Фото: instagram.com/karolina.p_photo
14. Криштиану Роналду. Один из лучших футболистов всех времён, обладатель огромного количества рекордов.
Фото: instagram.com/cristiano
Фото: instagram.com/cristiano
15. Алина Загитова. Фигуристка-одиночница, занимает 1 место в рейтинге Международного союза конькобежцев. Удерживает мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов, а также является самой юной фигуристкой, сумевшей победить на всех главных стартах.
Фото: instagram.com/azagitova
Фото: instagram.com/azagitova
16. Наоми Осака. Теннисистка, первая ракетка мира в женском одиночном разряде.
Фото: instagram.com/naomiosaka
Фото: instagram.com/naomiosaka
17. Уилт Чемберлен. Баскетболист, обладатель множества рекордов. В числе прочего он установил абсолютный рекорд по количеству очков, заброшенных за одну игру в матче НБА — 100.
Фото: instagram.com/basketball.101
Фото: instagram.com/b_mag44
18. Полина Рагимова. Волейболистка, обладательница рекорда по результативности. Набрала 58 очков в одном из матчей чемпионата Японии.
Фото: instagram.com/polina_rahimova
Фото: instagram.com/polina_rahimova
19. Ким У Джин. Стрелок из лука, олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира. В квалификационном раунде к летним Олимпийским играм 2016 года установил мировой рекорд, набрав 700 очков.
20. Аладар Геревич. Фехтовальщик, семикратный олимпийский чемпион и 14-кратный чемпион мира.
Фото: vk.com/public126628474
Фото: vk.com/public126628474
21. Уле-Эйнар Бьорндален. Биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион, самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира по биатлону.
Фото: instagram.com/oleeinarbjorndalen
Фото: instagram.com/dadofun