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Дочери Леонида Якубовича уже 22 года. Как сейчас выглядит и чем занимается девушка

31 июля 2020 09:35
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Кто не знает Леонида Якубовича? Его знаменитая программа «Поле чудес» начала выходить ещё в 1990 году, поэтому можно смело утверждать, что несколько поколений точно выросли за её просмотром.

31 июля Якубовичу исполняется 75 лет. За это время он выступал в театре, работал токарем на заводе, писал сценарии для телепередач. А сейчас Леонид является бессменным ведущим программы «Поле чудес», которому участники с радостью привозят соленья, варенье и многое другое.

Знаменитый телеведущий был женат дважды. В первом браке родился сын Артём, во втором – дочь Варвара. Сын Якубовича довольно известен, а вот про 22-летнюю дочку информации мало. Итак, чем же занимается Варвара Видо?

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Дочери Леонида Якубовича уже 22 года. Как сейчас выглядит и чем занимается девушка-1

Фото: instagram.com/umi_coral 

Дочь ведущего родилась 28 марта 1998 года. В детстве Варвара интересовалась актёрской профессией, но Якубович отговаривал дочку.

Дочери Леонида Якубовича уже 22 года. Как сейчас выглядит и чем занимается девушка-4

Фото: vk.com/barbaravido 

В итоге девушка поступила в МГИМО на факультет международной журналистики. Сейчас Видо работает в информационном агентстве ТАСС.

Дочери Леонида Якубовича уже 22 года. Как сейчас выглядит и чем занимается девушка-7

Фото: vk.com/barbaravido 

В свободное время девушка увлекается косплеем – изготовлением одежды персонажей аниме и видеоигр, а также примеркой костюмов этих персонажей. Например, недавно Варвара сфотографировалась в образе Локи из серии фильмов «Мстители». 

Дочери Леонида Якубовича уже 22 года. Как сейчас выглядит и чем занимается девушка-10

Фото: vk.com/barbaravido 

Также Видо любит читать и петь. На своей странице в Instagram она часто делится своими мыслями после прочтения книг.

Дочери Леонида Якубовича уже 22 года. Как сейчас выглядит и чем занимается девушка-13

Фото: instagram.com/umi_coral 

Что касается пения, Варвара написала и исполнила песню под названием «Feel this world». Ролик с этой композицией набрал более 10 тысяч просмотров.

Дочери Леонида Якубовича уже 22 года. Как сейчас выглядит и чем занимается девушка-16

Фото: instagram.com/umi_coral 

Говоря о личной жизни, Видо рассказывала, что в настоящее время ни с кем не встречается. 

Дочери Леонида Якубовича уже 22 года. Как сейчас выглядит и чем занимается девушка-19

Фото: instagram.com/umi_coral 

Кстати, как выглядит внучка Софии Ротару. Девушка очень похожа на свою бабушку – здесь подробнее.   

# Звезды # калейдоскоп # Леонид Якубович # Варвара Видо # Фотофакт

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