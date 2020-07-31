Дочери Леонида Якубовича уже 22 года. Как сейчас выглядит и чем занимается девушка
Кто не знает Леонида Якубовича? Его знаменитая программа «Поле чудес» начала выходить ещё в 1990 году, поэтому можно смело утверждать, что несколько поколений точно выросли за её просмотром.
31 июля Якубовичу исполняется 75 лет. За это время он выступал в театре, работал токарем на заводе, писал сценарии для телепередач. А сейчас Леонид является бессменным ведущим программы «Поле чудес», которому участники с радостью привозят соленья, варенье и многое другое.
Знаменитый телеведущий был женат дважды. В первом браке родился сын Артём, во втором – дочь Варвара. Сын Якубовича довольно известен, а вот про 22-летнюю дочку информации мало. Итак, чем же занимается Варвара Видо?
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Фото: instagram.com/umi_coral
Дочь ведущего родилась 28 марта 1998 года. В детстве Варвара интересовалась актёрской профессией, но Якубович отговаривал дочку.
В итоге девушка поступила в МГИМО на факультет международной журналистики. Сейчас Видо работает в информационном агентстве ТАСС.
В свободное время девушка увлекается косплеем – изготовлением одежды персонажей аниме и видеоигр, а также примеркой костюмов этих персонажей. Например, недавно Варвара сфотографировалась в образе Локи из серии фильмов «Мстители».
Также Видо любит читать и петь. На своей странице в Instagram она часто делится своими мыслями после прочтения книг.
Фото: instagram.com/umi_coral
Что касается пения, Варвара написала и исполнила песню под названием «Feel this world». Ролик с этой композицией набрал более 10 тысяч просмотров.
Фото: instagram.com/umi_coral
Говоря о личной жизни, Видо рассказывала, что в настоящее время ни с кем не встречается.
Фото: instagram.com/umi_coral
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