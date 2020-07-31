Дочери Леонида Якубовича уже 22 года. Как сейчас выглядит и чем занимается девушка

Кто не знает Леонида Якубовича? Его знаменитая программа «Поле чудес» начала выходить ещё в 1990 году, поэтому можно смело утверждать, что несколько поколений точно выросли за её просмотром.

31 июля Якубовичу исполняется 75 лет. За это время он выступал в театре, работал токарем на заводе, писал сценарии для телепередач. А сейчас Леонид является бессменным ведущим программы «Поле чудес», которому участники с радостью привозят соленья, варенье и многое другое.

Знаменитый телеведущий был женат дважды. В первом браке родился сын Артём, во втором – дочь Варвара. Сын Якубовича довольно известен, а вот про 22-летнюю дочку информации мало. Итак, чем же занимается Варвара Видо?

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