Женщина назвала себя курицей и закудахтала. Брат испугался и отвёл сестру к врачам

Женщина считала себя курицей и говорила о необычных ощущениях в ногах. Увидевший это брат испугался и отвёл сестру к врачам.

Как сообщает Oddity Central, необычный случай произошёл в Бельгии. 54-летняя местная жительница благополучно работала в аптеке, никогда не злоупотребляла алкоголем и не принимала запрещённых веществ.

В один из дней брат женщины увидел, что его сестра странно кудахчет, раздувает щёки и кукарекает. Мужчина решил не пытаться справиться с этим самостоятельно и вместе с сестрой пошёл к врачам.

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Докторам пациентка сказала, что она – курица. Женщина добавила, что у неё в ногах необычные ощущения. Врачи поняли, что перед ними редкий случай психического расстройства, при котором человек считает себя животным, – зоантропия.

Через некоторое время приступ закончился. Женщина ничего не помнила о случившемся. Когда семья рассказала ей обо всём, жительница Бельгии сильно смутилась.

По словам врачей, зоантропия может случиться при серьёзном психологическом расстройстве. Упоминается, что пациентка страдала депрессией из-за смерти одного из её родственников.

Всего с 1850 года по 2012 год официально подтверждены только 56 случаев зоантропии. Люди чувствовали себя как крупными хищниками, так и пчелой.