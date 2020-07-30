Девушка услышала стук в дверь и пошла открывать. Кажется, хозяйка дома не смотрит фильмы ужасов

Девушка услышала, как стучит её дверь и испугалась. 21-летняя хозяйка дома включила видеокамеру и пошла проверять, кто там.

Как рассказала пользовательница Reddit под ником Vanillabear24399, в доме её родителей в последнее время происходят странные вещи. Обычно это что-то относительно безобидное, но в этот раз девушка всерьёз испугалась.