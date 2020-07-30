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Девушка услышала стук в дверь и пошла открывать. Кажется, хозяйка дома не смотрит фильмы ужасов

30 июля 2020 12:40
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Девушка услышала, как стучит её дверь и испугалась. 21-летняя хозяйка дома включила видеокамеру и пошла проверять, кто там.

Как рассказала пользовательница Reddit под ником Vanillabear24399, в доме её родителей в последнее время происходят странные вещи. Обычно это что-то относительно безобидное, но в этот раз девушка всерьёз испугалась.

Девушка услышала стук в дверь и пошла открывать. Кажется, хозяйка дома не смотрит фильмы ужасов -1

Фото: reddit.com/user/vanillabear24399 

Дверь в подвал дома внезапно началась трястись. Vanillabear24399 пошла проверить, что там такое. Девушка не сразу решилась взяться за ручку и распахнуть дверь. Когда пользовательница Reddit всё-таки открыла вход в подвал – там никого не было.

Девушка услышала стук в дверь и пошла открывать. Кажется, хозяйка дома не смотрит фильмы ужасов -4

Фото: reddit.com/user/vanillabear24399 

Один из комменататоров решил испугать автора ролика ещё сильнее.

«Что если там был призрак, который не мог выбраться из подвала, а вы открыли ему путь, и теперь он свободно перемещается по дому?» – спросил пользователь Reddit.

Девушка услышала стук в дверь и пошла открывать. Кажется, хозяйка дома не смотрит фильмы ужасов -7

Фото: reddit.com/user/vanillabear24399 

Другие комментаторы призвали рассуждать логически. Они предположили, что всё дело в воздушных потоках, и это мог быть обычный сквозняк.

Кстати, недавно мы рассказывали о другом необычном случае. Женщина увидела через радионяню чужие руки возле своего ребёнка – подробнее здесь.

# Необычное # калейдоскоп # Видеофакт

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