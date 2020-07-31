Мужчина побрился и пришёл к жене. Она была не в восторге

Муж побрился и захотел узнать реакцию жены на его новую внешность. Увы, всё прошло не так, как надеялся мужчина.

Пользователь TikTok Эвэр Моралес поделился роликом из своей жизни. Обычно видео блогера набирают от нескольких сотен до пары тысяч просмотров, но не в этот раз. Видео Моралеса, на кадрах которого он побрился, пользователи посмотрели почти миллион раз.