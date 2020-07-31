Мужчина побрился и пришёл к жене. Она была не в восторге
Муж побрился и захотел узнать реакцию жены на его новую внешность. Увы, всё прошло не так, как надеялся мужчина.
Пользователь TikTok Эвэр Моралес поделился роликом из своей жизни. Обычно видео блогера набирают от нескольких сотен до пары тысяч просмотров, но не в этот раз. Видео Моралеса, на кадрах которого он побрился, пользователи посмотрели почти миллион раз.
Фото: tiktok.com/@ever007egm
Эвэр показал своё чистое лицо и пошёл к своей супруге, чтобы узнать, как она отреагирует на его преображение. Женщина ни разу не видела супруга без бороды.
Фото: tiktok.com/@ever007egm
Сначала на пути блогера оказалась дочка. Девочка на мгновение пришла в замешательство, но затем узнала отца. И тут мужчину увидела жена.
Фото: tiktok.com/@ever007egm
«Зачем ты сделал это?» – спросила женщина.
Фото: tiktok.com/@ever007egm
Моралес неловко засмеялся, однако спасти ситуацию это не смогло. Похоже, ему придётся снова растить бороду.
В неловкую ситуацию попал и другой мужчина. Его жена захотела завести дома огромные растения – подробности здесь.