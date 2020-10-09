«Дизайнеры обратились к ярким цветам». Какое пальто выбрать осенью-2020

Анастасия Макеева, корреспондент:

Если театр начинается с вешалки, то осень – с пальто. В этом сезоне дизайнеры продлевают лето сочными красками, выбирают стиль рубашек и безупречный оверсайз.

Для начала соберем сливки с подиума. Кожаные пальто в духе пэчворк, накидки а-ля уютный плед, высокий воротник вместо шарфа. Кажется, дизайнеры учли все. Забирать пальто у бойфрендов разрешается, как и затягивать пояс потуже. Силуэты свободные и приталенные дружно шагают в ряд. А вот блистать на улицах города поможет бахрома и ручные вышивки.

Ольга Денисова, стилист:

Еще одна не слишком практичная, зато не менее шикарная модель – это пальто макси, всегда придает эстетический вид и нарядный.

Для тех, кто просто соскучился по масштабным плечам, дизайнеры предлагают добавить объем еще и на рукавах, так называемые буфы, и создать более новый и свежий образ осени-2020.

Клетка согревает каждую осень. Этот аристократичный тренд не угасает и станет отличной инвестицией в гардероб.

Но в 2020-м дизайнеры сделали апгрейд. Традиционный тартан и гусиную лапку они окрасили в сочные цвета, сжали, расширили и пустили линии под разным углом. Свежо и необычно, как и наш образ в стиле подружки бейсболиста.

Ольга Денисова:

Отдельно стоит отметить кейп. Кейпы могут быть короткими, до колена и даже до пят, но неизменно, на что они обращают внимание, – это классика Голливуда и эпоха Гэтсби.

Когда речь идет о королевской роскоши, можно немного подзабыть о практичности. Белое пальто – идеальный вариант для выхода в свет.

Ольга Денисова:

Дизайнеры обратились к ярким цветам пальто – это зеленый, синий, красный, то, что может создавать наше настроение, как радугу.

Также обратите внимание на тактильно приятные вещи – это велюр, бархат, мех – все они сделаны из искусственных материалов, поддерживая эко-тематику.

Носить под пальто летящие юбки в стиле Джейн Биркин или комфортный худи с лампасами, тут уже выбор за вами и вашим настроем.