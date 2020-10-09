«Во время одного матча ты можешь пройти до двух километров». Почему детям стоит играть в бильярд

Искусство думать на два шага вперед, превратить хаос шаров на столе в порядок – все это о бильярде, который учит не только логически мыслить, но и сохранять душевное равновесие. Всего есть три вида бильярда: русский, английский и американский пул. Последний – самый популярный, поэтому начинать осваивать азы мастерства игры советуют именно с него.

Ольга Шилова, тренер-инструктор по бильярдному спорту:

Детей мы приглашаем заниматься где-то с 6-7-летнего возраста. Кий легкий и шары легкие, размер лузы позволяет им уже забивать на первой тренировке, что у них вызывает восторг. Для маленьких детей важен результат прямо на первой тренировке.

Результат на лицо. Илье всего 7 лет, но уже сейчас за его спиной несколько изученных трюков и даже участие в настоящих турнирах.

Илья Труханович:

Сначала занял 10 место, потом 8, потом 4. Не все с первого раза получается, но если много тренироваться, то получится.

Идет к своей мечте: стать чемпионкой, несмотря ни на что, и Маргарита. И хоть девочка еще в начале своего пути, юная спортсменка уже может дать фору любому сопернику постарше.

Маргарита Гавриленко:

Мне нравится выигрывать, мне нравится играть. Это мой личный кий, и он мне приносит удачу.

Все те навыки, которыми мечтают обладать малыши, уже есть у этой девушки. За 7 лет занятий бильярдом 13-летняя Аня стала кандидатом в мастера спорта и отхватила бронзу на республиканских соревнованиях. Рецепт успеха прост: самовоспитание, двухчасовые тренировки по 6 раз в неделю и работа с психологом перед каждым турниром. Анна Езерская, кандидат в мастера спорта, член сборной команды Беларуси по бильярдному спорту:

С психологом важно работать, потому что ты можешь иногда из-за своих нервов не забивать шары. Бильярд он занимает свободное время, ты не сидишь дома, а ты чем-то занимаешься, это интересно. Ты здесь и сейчас.

Но этого, оказывается, мало. Как и в любом спорте, хорошая физическая подготовка в бильярде на лидирующем месте. Об этом нам по секрету рассказал Тимофей, опираясь на свой небольшой, но уже такой богатый опыт. Тимофей Янчиленко, член сборной команды по бильярдному спорту:

Иногда бывают соревнования, когда мы играем почти весь день, нужна выносливость. Если у вас есть желание, тогда можно быстро научиться, где-то за год можно уже начать нормально играть.

Никита Полуян, мастер спорта по бильярдному спорту:

Для этого удара надо сделать угол где-то 45 градусов, чтоб кий по отношению к столу был 45 градусов, просто сделать два взмаха и сюда. А вот и пример для подражания. Обладатель третьего места на чемпионате Европы по бильярдному спорту – Никита Полуян.

Никита Полуян:

У меня чемпионат Европы будет в ноябре взрослый. Мечта моя – выиграть турнир в Америке. Освоил философию бильярда и Леша. Его пример доказывает, что если есть желание, ты достигнешь всего, о чем мечтал.

Алексей Ремес, мастер спорта по бильярдному спорту:

В бильярде меня привлекает то, что нет одинаковых ситуаций, ты должен всегда думать по-разному. Каждый удар ты должен обдумать, к концу дня ты можешь вообще просто устать, свалиться, когда придешь в номер на соревнованиях. Во время одного матча (в среднем матч длится 1,5 часа) ты можешь пройти до двух километров – это сложно, ты должен быть выносливым.