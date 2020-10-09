Прямой эфир

Запечённые сырники с маково-цитрусовым соусом. Готовим вкусный и необычный завтрак

09 октября 2020 07:25
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Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.

Ингредиенты: творог (200 г), яйцо (1 шт), ванильный сахар, сахарная пудра (15 г), мука (50 г), мак, апельсин, сметана, соль.

В творог добавляем яйцо, немного соли, ванильного сахара, муку и замешиваем тесто.

Запечённые сырники с маково-цитрусовым соусом. Готовим вкусный и необычный завтрак -1

Тесто вымесили, на доску добавляем немного муки. Обычно сырники готовят шайбами, но для нашего блюда, это будут сферы, делаем их одинакового размера, чтобы они пропеклись все одинаково, чтобы их не пересушивать. Далее – катаем шарики. Пока мы это делаем, разогреваем сковороду.

Запечённые сырники с маково-цитрусовым соусом. Готовим вкусный и необычный завтрак -4

Наша сковорода разогрелась, наливаем масло и забрасываем наши сырники и обжариваем их до румяности.

Запечённые сырники с маково-цитрусовым соусом. Готовим вкусный и необычный завтрак -7

Пока сырники обжариваются, подготовим соус. В сотейник добавляем сметану, мак, сахарную пудру.

Запечённые сырники с маково-цитрусовым соусом. Готовим вкусный и необычный завтрак -10

Снимаем с апельсина цедру, нарезаем её и добавляем в сотейник. Сюда лучше добавлять цедру апельсина, лимона, лайма, чтобы придать блюду нотку цитрусовых. 

Запечённые сырники с маково-цитрусовым соусом. Готовим вкусный и необычный завтрак -13

Перед тем, как выжать сок апельсина, нужно его раскатать, чтобы сок лучше выжимался. В апельсин вставляем вилку и начинаем выжимать сок.

Запечённые сырники с маково-цитрусовым соусом. Готовим вкусный и необычный завтрак -16

Всё это перемешиваем и ставим на плиту, на самую низкую температуру: на единичку. Смотрим за соусом, чтобы он не пригорел.

Запечённые сырники с маково-цитрусовым соусом. Готовим вкусный и необычный завтрак -19

Ставим сырники запекать в духовку на 10 минут при 180 градусах.

Наши сырники запекались 5 минут, достаем их, заливаем всё это соусом и ставим запекать ещё на 5 минут.

Запечённые сырники с маково-цитрусовым соусом. Готовим вкусный и необычный завтрак -22

Наши сырники запеклись и перекладываем их на тарелку.

Запечённые сырники с маково-цитрусовым соусом. Готовим вкусный и необычный завтрак -25

Приятного аппетита!

Кстати, вот несколько полезных фактов и советов.

Сырники – это блюдо славянского происхождения. Раньше не было холодильников, и хозяйки пытались быстро использовать творог, молоко, поэтому они готовили сырники.

Сырники могут быть разнообразными. Они могут быть с пряными травами, с чесноком, но чаще всего их готовят сладкими.

Не стоит добавлять много муки, всегда контролируйте это. Если вы добавили немного больше муки, можно добавить сметану либо молоко.

Очень хорошо добавлять ванилин или ванильный сахар. Ванилин придаёт очень яркий вкус сырникам.

Для сырников лучше использовать творог от 7% либо обезжиренный, а если вы берете зерненый, то лучше его перебить. Очень хорошо получаются сырники из домашнего творога.

В сырники можно добавлять изюм, курагу, вишню.

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