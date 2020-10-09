Запечённые сырники с маково-цитрусовым соусом. Готовим вкусный и необычный завтрак

Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.

Ингредиенты: творог (200 г), яйцо (1 шт), ванильный сахар, сахарная пудра (15 г), мука (50 г), мак, апельсин, сметана, соль.

В творог добавляем яйцо, немного соли, ванильного сахара, муку и замешиваем тесто.