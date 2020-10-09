Запечённые сырники с маково-цитрусовым соусом. Готовим вкусный и необычный завтрак
Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.
Ингредиенты: творог (200 г), яйцо (1 шт), ванильный сахар, сахарная пудра (15 г), мука (50 г), мак, апельсин, сметана, соль.
В творог добавляем яйцо, немного соли, ванильного сахара, муку и замешиваем тесто.
Тесто вымесили, на доску добавляем немного муки. Обычно сырники готовят шайбами, но для нашего блюда, это будут сферы, делаем их одинакового размера, чтобы они пропеклись все одинаково, чтобы их не пересушивать. Далее – катаем шарики. Пока мы это делаем, разогреваем сковороду.
Наша сковорода разогрелась, наливаем масло и забрасываем наши сырники и обжариваем их до румяности.
Пока сырники обжариваются, подготовим соус. В сотейник добавляем сметану, мак, сахарную пудру.
Снимаем с апельсина цедру, нарезаем её и добавляем в сотейник. Сюда лучше добавлять цедру апельсина, лимона, лайма, чтобы придать блюду нотку цитрусовых.
Перед тем, как выжать сок апельсина, нужно его раскатать, чтобы сок лучше выжимался. В апельсин вставляем вилку и начинаем выжимать сок.
Всё это перемешиваем и ставим на плиту, на самую низкую температуру: на единичку. Смотрим за соусом, чтобы он не пригорел.
Ставим сырники запекать в духовку на 10 минут при 180 градусах.
Наши сырники запекались 5 минут, достаем их, заливаем всё это соусом и ставим запекать ещё на 5 минут.
Наши сырники запеклись и перекладываем их на тарелку.
Приятного аппетита!
Кстати, вот несколько полезных фактов и советов.
Сырники – это блюдо славянского происхождения. Раньше не было холодильников, и хозяйки пытались быстро использовать творог, молоко, поэтому они готовили сырники.
Сырники могут быть разнообразными. Они могут быть с пряными травами, с чесноком, но чаще всего их готовят сладкими.
Не стоит добавлять много муки, всегда контролируйте это. Если вы добавили немного больше муки, можно добавить сметану либо молоко.
Очень хорошо добавлять ванилин или ванильный сахар. Ванилин придаёт очень яркий вкус сырникам.
Для сырников лучше использовать творог от 7% либо обезжиренный, а если вы берете зерненый, то лучше его перебить. Очень хорошо получаются сырники из домашнего творога.
В сырники можно добавлять изюм, курагу, вишню.