Мужчина узнал цены на жильё и обомлел. Он решил, что проще будет построить свой собственный дом

Парень захотел обзавестись собственным домом. Узнав цены, он понял, что будет обречён всю жизнь выплачивать кредит. Решение оказалось простым и изящным – надо построить дом своими руками.

Как сообщает Metro, 32-летний металлург Рикардо Черчилль живёт один, у него нет ни супруги, ни детей. В какой-то момент мужчина решил узнать, во сколько обойдётся дом.