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Мужчина узнал цены на жильё и обомлел. Он решил, что проще будет построить свой собственный дом

08 октября 2020 15:15
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Парень захотел обзавестись собственным домом. Узнав цены, он понял, что будет обречён всю жизнь выплачивать кредит. Решение оказалось простым и изящным – надо построить дом своими руками.

Как сообщает Metro, 32-летний металлург Рикардо Черчилль живёт один, у него нет ни супруги, ни детей. В какой-то момент мужчина решил узнать, во сколько обойдётся дом.

Мужчина узнал цены на жильё и обомлел. Он решил, что проще будет построить свой собственный дом -1

Фото: facebook.com/ricardochurchill 

Просмотрев несколько предложений, Черчилль выбрал один небольшой домик и поинтересовался ценой. Оказалось, жильё обойдётся в 250 тысяч фунтов (около 320 тысяч долларов).

Мужчина узнал цены на жильё и обомлел. Он решил, что проще будет построить свой собственный дом -4

Фото: facebook.com/ricardochurchill 

Рикардо возмутился. Он подумал о своей зарплате, о необходимости брать кредит и выплачивать его едва ли не до конца жизни и воскликнул, что проще сделать дом своими руками. Затем мужчина понял, что в этой идее что-то есть.

Мужчина узнал цены на жильё и обомлел. Он решил, что проще будет построить свой собственный дом -7

Фото: facebook.com/ricardochurchill 

Ещё немного поразмыслив, Черчилль определился – он построит плавучий дом. Поскольку мужчина работает металлургом, для него это не проблема. К тому же, сделав всё своими руками, он будет уверен в качестве дома и сделает себе именно такие комнаты, какие захочет.

Мужчина узнал цены на жильё и обомлел. Он решил, что проще будет построить свой собственный дом -10

Фото: facebook.com/ricardochurchill 

Далее Рикардо усердно работал над своим проектом пять недель примерно по 18 часов в день. На строительство плавучего дома ушло 25 тысяч фунтов (около 32 тысяч долларов). В длину лодка получилась 17 метров, а в ширину – 3 метра.

Мужчина узнал цены на жильё и обомлел. Он решил, что проще будет построить свой собственный дом -13

Фото: facebook.com/ricardochurchill 

По истечении этих 5 недель была готова основная конструкция плавучего дома, а на покраску и внутреннее обустройство понадобилось ещё какое-то время.

Мужчина узнал цены на жильё и обомлел. Он решил, что проще будет построить свой собственный дом -16

Фото: facebook.com/ricardochurchill 

Теперь Черчилль пожинает плоды своих трудов и всем доволен.

Мужчина узнал цены на жильё и обомлел. Он решил, что проще будет построить свой собственный дом -19

Фото: facebook.com/ricardochurchill 

Ранее мы рассказывали о другом мужчине, который использовал творческий подход в решении проблемы с жильём. Он построил трёхэтажный дом из грузовых контейнеров – здесь подробнее.

# Недвижимость # калейдоскоп # Фотофакт

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