Мужчина узнал цены на жильё и обомлел. Он решил, что проще будет построить свой собственный дом
Парень захотел обзавестись собственным домом. Узнав цены, он понял, что будет обречён всю жизнь выплачивать кредит. Решение оказалось простым и изящным – надо построить дом своими руками.
Как сообщает Metro, 32-летний металлург Рикардо Черчилль живёт один, у него нет ни супруги, ни детей. В какой-то момент мужчина решил узнать, во сколько обойдётся дом.
Фото: facebook.com/ricardochurchill
Просмотрев несколько предложений, Черчилль выбрал один небольшой домик и поинтересовался ценой. Оказалось, жильё обойдётся в 250 тысяч фунтов (около 320 тысяч долларов).
Фото: facebook.com/ricardochurchill
Рикардо возмутился. Он подумал о своей зарплате, о необходимости брать кредит и выплачивать его едва ли не до конца жизни и воскликнул, что проще сделать дом своими руками. Затем мужчина понял, что в этой идее что-то есть.
Фото: facebook.com/ricardochurchill
Ещё немного поразмыслив, Черчилль определился – он построит плавучий дом. Поскольку мужчина работает металлургом, для него это не проблема. К тому же, сделав всё своими руками, он будет уверен в качестве дома и сделает себе именно такие комнаты, какие захочет.
Фото: facebook.com/ricardochurchill
Далее Рикардо усердно работал над своим проектом пять недель примерно по 18 часов в день. На строительство плавучего дома ушло 25 тысяч фунтов (около 32 тысяч долларов). В длину лодка получилась 17 метров, а в ширину – 3 метра.
Фото: facebook.com/ricardochurchill
По истечении этих 5 недель была готова основная конструкция плавучего дома, а на покраску и внутреннее обустройство понадобилось ещё какое-то время.
Фото: facebook.com/ricardochurchill
Теперь Черчилль пожинает плоды своих трудов и всем доволен.
Фото: facebook.com/ricardochurchill
Ранее мы рассказывали о другом мужчине, который использовал творческий подход в решении проблемы с жильём. Он построил трёхэтажный дом из грузовых контейнеров – здесь подробнее.