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17 июля – Всемирный день объятий своих детей. Вот чем ещё известна эта дата

17 июля 2023 07:45
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Всемирный день объятий своих детей отмечают ежегодно с 2008 года в третий понедельник июля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объятия существуют на протяжении тысячелетий и используются почти во всех культурах как способ общения с другими людьми без использования языка.

17 июля – Всемирный день объятий своих детей. Вот чем ещё известна эта дата-1

Существует научное обоснование полезности объятий: эти дружелюбные прикосновения повышают иммунитет, стимулируют центральную нервную систему, повышают уровень гемоглобина в крови, а также окситоцина, вызывающего благожелательное отношение к другим людям. Благодаря прикосновению формируется ощущение доверия, спокойствия и защищенности. Отметьте сегодняшний день, обнимая своих детей. Напомните им, как сильно вы их любите.

Подробности в видеоматериале.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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