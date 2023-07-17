17 июля – Всемирный день объятий своих детей. Вот чем ещё известна эта дата

Всемирный день объятий своих детей отмечают ежегодно с 2008 года в третий понедельник июля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объятия существуют на протяжении тысячелетий и используются почти во всех культурах как способ общения с другими людьми без использования языка.