Из-за насмешек девушка похудела на 70 килограммов. Вот как это произошло
Такой случай нельзя назвать счастливым. Ведь сталкиваться с негативом – не самое приятное дело. Но героиня этой истории решила насмешки превратить в мотивацию, чтобы быстрее похудеть.
Как рассказало издание Derby Telegraph, Тара Браун все никак не могла сбросить вес из-за несбалансированного питания. Девушка признается, что утром она выпивала чашку кофе, а потом на весь день просто забывала про еду. Зато вечером голод усиливается. Поэтому ночные переедания – привычное дело для Тары. Причем ужином становились исключительно газировки и фастфуд.
Фото: Derby Telegraph / Tara Brown
Девушка комплексовала по поводу избыточного веса, но ее попытки похудеть заканчивались провалом. Может быть, так бы и продолжалось, если бы не один случай. Однажды на улице незнакомка назвала Браун жирной. Кстати, тогда героиня весила около 177 килограммов. Это все происходило на глазах друзей и семьи. Из-за этого Таре стало ужасно стыдно. Она решила для себя: пришло время что-то менять!
Фото: Derby Telegraph / Tara Brown
Девушка знала, что основной ее проблемой является неправильный режим питания. Поэтому Браун стала готовить больше домашней еды и старалась есть каждые несколько часов небольшими порциями. Позже для девушки это стало уже рутиной. Буквально за два года она сумела похудеть больше чем на 70 килограммов.
Фото: Derby Telegraph / Tara Brown
«Моя потеря веса не только придала мне уверенности в себе, но и изменила все во мне к лучшему. Новые увлечения: ежедневное приготовление пищи, чего я не могла делать раньше, возможность делать покупки в любом магазине и не волноваться, регулярно ходить куда-нибудь с мужем за едой, чего мы никогда раньше не делали. Кстати, моя семья была невероятной, мой муж также похудел, а мои дети все время говорят мне, как они гордятся мной», – поделилась девушка.
Но хотим напомнить всем читателям, что лучше позитивная мотивация, чем оскорбления и упреки. Самое важное – это любовь к себе и принятие собственного тела!
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