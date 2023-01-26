Из-за насмешек девушка похудела на 70 килограммов. Вот как это произошло

Такой случай нельзя назвать счастливым. Ведь сталкиваться с негативом – не самое приятное дело. Но героиня этой истории решила насмешки превратить в мотивацию, чтобы быстрее похудеть. Как рассказало издание Derby Telegraph, Тара Браун все никак не могла сбросить вес из-за несбалансированного питания. Девушка признается, что утром она выпивала чашку кофе, а потом на весь день просто забывала про еду. Зато вечером голод усиливается. Поэтому ночные переедания – привычное дело для Тары. Причем ужином становились исключительно газировки и фастфуд.

Фото: Derby Telegraph / Tara Brown

Девушка комплексовала по поводу избыточного веса, но ее попытки похудеть заканчивались провалом. Может быть, так бы и продолжалось, если бы не один случай. Однажды на улице незнакомка назвала Браун жирной. Кстати, тогда героиня весила около 177 килограммов. Это все происходило на глазах друзей и семьи. Из-за этого Таре стало ужасно стыдно. Она решила для себя: пришло время что-то менять!

Фото: Derby Telegraph / Tara Brown

Девушка знала, что основной ее проблемой является неправильный режим питания. Поэтому Браун стала готовить больше домашней еды и старалась есть каждые несколько часов небольшими порциями. Позже для девушки это стало уже рутиной. Буквально за два года она сумела похудеть больше чем на 70 килограммов.