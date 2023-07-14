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14 июля – Всемирный день жареного мяса. Чем ещё известна эта дата?

14 июля 2023 06:39
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Ежегодно во вторую пятницу июля отмечается Всемирный день жареного мяса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жаренное на огне мясо – вкусное и сытное блюдо, которое отсылает нас в глубину веков, ко времени существования Homo hаbilis (человека умелого).

14 июля – Всемирный день жареного мяса. Чем ещё известна эта дата?-1

Ученые утверждают, что приготовлением ближайшего «родственника» шашлыка древние люди начали заниматься более 2 миллионов лет назад. В странах с тропическим климатом люди вполне могут прожить без мяса, поэтому вегетарианство так популярно в Индии, южных областях Китая и других странах. Однако для жителей северных широт мясо – жизненно необходимый продукт, основа липидного обмена веществ. Отказываясь от него, человек лишает организм энергии и сил.

Подробности в видеоматериале.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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