Быстро и без диет. История мужчины, который похудел на 13 килограммов за два месяца

Вот и закончились новогодние праздники. А после того, как доеден последний салат, многие начинают думать, как быстро и без всяких диет сбросить вес. Что же, тогда следующая история парня вам точно может помочь.

Как рассказало издание The Times of India, Химаншу Ханделвал работает в IT-компании. Дел много, так что следить за своим весом особо некогда. Но со временем парень начал замечать, что ему в своем теле становится некомфортно Тогда пришла идея: начать худеть, но делать это очень плавно. Оказалось, что буквально за два месяца реально похудеть на 13 килограммов.