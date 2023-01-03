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Быстро и без диет. История мужчины, который похудел на 13 килограммов за два месяца

03 января 2023 13:30
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Вот и закончились новогодние праздники. А после того, как доеден последний салат, многие начинают думать, как быстро и без всяких диет сбросить вес. Что же, тогда следующая история парня вам точно может помочь.

Как рассказало издание The Times of India, Химаншу Ханделвал работает в IT-компании. Дел много, так что следить за своим весом особо некогда. Но со временем парень начал замечать, что ему в своем теле становится некомфортно Тогда пришла идея: начать худеть, но делать это очень плавно. Оказалось, что буквально за два месяца реально похудеть на 13 килограммов.

Быстро и без диет. История мужчины, который похудел на 13 килограммов за два месяца-1

Фото: pexels.com

Распорядок дня у Химаншу был такой. Он вставал рано утром, пил зеленый чай и делал зарядку. Это были либо прогулка на свежем воздухе, либо бег трусцой. На похудение влияет и питание. Парень начал завтракать овсянкой, на обед ел салат, небольшой бутерброд и запивал это все соком. Ужин ограничивался в основном фруктами.

Также Химаншу поделился, что физическую активность можно увеличить, отказавшись на время от лифтов. Квартира у мужчины находилась на 8 этаже, офис — на 5-м. Весь этот путь каждый день он преодолевал пешком, что и помогло сбросить первые килограммы.

Быстро и без диет. История мужчины, который похудел на 13 килограммов за два месяца-4

Фото: pexels.com

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# Здоровье # калейдоскоп # Фотофакт

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