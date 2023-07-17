Мужчина в 33 года узнал, что он приёмный! Вот как это произошло

Джейми впервые познакомился с биологической матерью в 33 года. Семья воссоединилась после того, как мама отдала его на усыновление в 1989 году. По словам Джейми, это был акт самопожертвования, потому что она хотела для сына лучшей жизни. Как сообщает The Mirror, Джейми из Стокпорта узнал, что его усыновили не случайно. Каждый вечер родители читали ему сказку на ночь, которая объясняла его обстоятельства.

Фото: The Mirror

«История была про обычного ребенка, который ходит в школу и занимается повседневными делами, а затем на последней странице написано: «Но я особенный, потому что меня усыновили». Именно эта фраза послужила стартовой площадкой для родителей, чтобы сказать: как и ты, ты особенный, мы выбрали тебя», – рассказал мужчина. Когда он стал старше, эти разговоры прекратились, Джейми начал чувствовать себя неуверенно и беспокоиться о том, кто он на самом деле. Его одноклассники задавали неудобные вопросы и высказывали замечания. Говорили, что он похож на своего приемного брата. Это давило на его психику.

Фото: The Mirror