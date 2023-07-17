Мужчина в 33 года узнал, что он приёмный! Вот как это произошло
Джейми впервые познакомился с биологической матерью в 33 года. Семья воссоединилась после того, как мама отдала его на усыновление в 1989 году. По словам Джейми, это был акт самопожертвования, потому что она хотела для сына лучшей жизни.
Как сообщает The Mirror, Джейми из Стокпорта узнал, что его усыновили не случайно. Каждый вечер родители читали ему сказку на ночь, которая объясняла его обстоятельства.
«История была про обычного ребенка, который ходит в школу и занимается повседневными делами, а затем на последней странице написано: «Но я особенный, потому что меня усыновили». Именно эта фраза послужила стартовой площадкой для родителей, чтобы сказать: как и ты, ты особенный, мы выбрали тебя», – рассказал мужчина.
Когда он стал старше, эти разговоры прекратились, Джейми начал чувствовать себя неуверенно и беспокоиться о том, кто он на самом деле. Его одноклассники задавали неудобные вопросы и высказывали замечания. Говорили, что он похож на своего приемного брата. Это давило на его психику.
Его приемная мама затронула тему усыновления, когда ему было около 15 лет, а затем еще раз в 18.
«У меня было такое чувство, что я одинокий спутник, смотрящий на мир», – вспоминал Джейми.
Примерно через 10 лет его друг, который учился на социального работника, предложил мужчине начать процесс поиска своей настоящей мамы. Когда он пошел в социальную службу по усыновлению, то узнал, что его настоящее имя Томас. Он смог получить письма от мамы, а затем связался с агентством, которое нашло правильный адрес ее проживания.
Однако не все было так хорошо и радужно. Биологический отец Джейми не хотел иметь с ним ничего общего, поэтому познакомиться поближе с сыном пришла только его мать.
Читайте также:
Не хотят присматривать за внуками! Молодая мама пожаловалась в соцсетях на родителей
Блогер показала свою палату для родов, которая круче, чем семизвёздочный отель в Дубае
Женщина, выросшая в приёмной семье, нашла своих родственников спустя 54 года