Девушка пронесла две пиццы на спортивное мероприятие с помощью необычного аксессуара

Девушка пришла на соревнования с необычным аксессуаром. На нее обратили внимание не только люди, но и пресса. Вот чем она удивила.

Фото: 120.su

Скачки в Англии – это возможность для модниц и модников показать себя и блеснуть экстравагантными нарядами. Девушка решила не упускать такой возможности и отправилась на соревнования в необычном образе. На голову вместо шляпы она прикрепила коробки от пицц, пишет The Mirror.