Девушка пронесла две пиццы на спортивное мероприятие с помощью необычного аксессуара

Девушка пришла на соревнования с необычным аксессуаром. На нее обратили внимание не только люди, но и пресса. Вот чем она удивила.
Девушка пришла на соревнования с необычным аксессуаром. На нее обратили внимание не только люди, но и пресса. Вот чем она удивила.
Фото: 120.su
Скачки в Англии – это возможность для модниц и модников показать себя и блеснуть экстравагантными нарядами. Девушка решила не упускать такой возможности и отправилась на соревнования в необычном образе. На голову вместо шляпы она прикрепила коробки от пицц, пишет The Mirror.
Фото: 120.su
Модница призналась, что аксессуар она сделала быстро, а заставить его держаться на голове было задачей со звездочкой. Для этого понадобилось около 100 заколок. Класть в коробки пиццу девушка не собиралась. Она хотела всего лишь показать свою любовь к этому блюду. Но когда шляпа была готова, выдумщица решила, что не стоит пропадать добру и положила две пиццы в коробки.
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